IPL 2026: LSG ने CSK को हराकर दर्ज की अपनी चौथी जीत, ये बने रिकॉर्ड्स 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 59वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को 7 विकेट से हरा दिया। ये इस संस्करण LSG की चौथी जीत रही। टीम 8 मुकाबले हार चुकी है और प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर है। वहीं, CSK को इस संस्करण छठी हार का सामना करना पड़ा। अब इस टीम का भी प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा LSG ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। CSK ने कार्तिक शर्मा (71) और शिवम दुबे (32) की पारियों के दम पर 187/5 का स्कोर बनाने में सफल रही। LSG के लिए इस संस्करण अपना पहला मैच खेल रहे आकाश सिंह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। जवाब में मिचेल मार्श (90) और जोश इंगलिश (36) की सलामी जोड़ी ने CSK को कोई मौका ही नहीं दिया। LSG ने 16.4 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

गेंदबाजी आकाश ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन आकाश ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 26 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 6.50 की रही। इस खिलाड़ी ने संजू सैमसन (20), रुतुराज गायकवाड़ (13) और खतरनाक उर्विल पटेल (6) को अपना शिकार बनाया। अब तक इस खिलाड़ी ने कुल 11 मुकाबले खेले हैं और इसकी 11 पारियों में उन्होंने 29.33 की औसत से 12 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 9.22 की रही है। ये उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी रहा।

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अर्धशतक ऐसी रही कार्तिक की अर्धशतकीय पारी कार्तिक ने 42 गेंदों का सामना किया और 71 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 169.05 की रही। ये उनके IPL करियर का दूसरा ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 35 गेंदों में पूरा किया। अब तक उन्होंने 9 मैच खेले हैं और इसकी 9 पारियों में 34.85 की औसत से 244 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 134.06 की रही है। ये उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी रहा।

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जीताऊ मार्श नहीं बना पाए अपना तीसरा शतक मार्श ने 38 गेंदों का सामना किया और 90 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके और 7 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 236.84 की रही। यह उनके IPL करियर का 11वां और CSK के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 21 गेंदों में पूरा किया। इस खिलाड़ी ने इंग्लिश के साथ मिलकर पावरप्ले में 86 रन जोड़े। इसके बाद पहले विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी निभाई। LSG की ये इस संस्करण पहली शतकीय साझेदारी रही।

उपलब्धि LSG के लिए पावरप्ले में चौथा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर मार्श पावरप्ले के बाद 22 गेंदों पर 56 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके साथ ही वह LSG के लिए पावरप्ले में चौथा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इस सूची में इंग्लिश (77* बनाम CSK, 2026) पहले, मार्श (60* बनाम MI, 2025) दूसरे, मार्श (58* बनाम RCB, 2026) तीसरे नंबर पर हैं। इसी तरह वह LSG के लिए पावरप्ले में 3 बार 50+ स्कोर बनाने में वाले एकमात्र बल्लेबाज भी है।

LSG LSG के लिए IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं मार्श मार्श का IPL 2026 में अब तक का प्रदर्शन शानदार रहा है। वह अब तक 12 मैचों की 12 पारियों में 38.92 की औसत और 162.15 की स्ट्राइक रेट के साथ 467 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक अपने नाम किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 111 रन का रहा है। वह इस सीजन में LSG के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले और कुल मिलाकर छठे बल्लेबाज हैं।