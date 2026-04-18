केएल राहल ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी (तस्वीर: एक्स@IPL)

IPL 2026: केएल राहुल ने RCB के खिलाफ जड़ा 5वां अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 06:53 pm Apr 18, 202606:53 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 26वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी (57) खेली। यह उनके IPL करियर का 42वां और RCB के खिलाफ 5वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 30 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही DC की टीम शुरुआती झटकों से उबरने में सफल रही और मैच में वापसी कर पाई। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।