IPL 2026: केएल राहुल ने RCB के खिलाफ जड़ा 5वां अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

IPL 2026: केएल राहुल ने RCB के खिलाफ जड़ा 5वां अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 26वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी (57) खेली। यह उनके IPL करियर का 42वां और RCB के खिलाफ 5वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 30 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही DC की टीम शुरुआती झटकों से उबरने में सफल रही और मैच में वापसी कर पाई। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही राहुल की पारी और साझेदारी?
राहुल ने 34 गेंदों का सामना किया और 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले। उनके सामने 18 रन तक 3 झटके लग गए थे। उसके बाद उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ चौथे विकेट के लिए 44 गेंदों में 69 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संकट से बाहर निकाला। यह उनका इस संस्करण में दूसरा अर्धशतक रहा है। इससे पहले उन्होंने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 92* रन की पारी खेली थी।
करियर
कैसा रहा है राहुल का IPL करियर?
राहुल ने अपना पहला मुकाबला 2013 में खेला था। उन्होंने अब तक 150 मुकाबले खेले हैं और इसकी 141 पारियों में 45.68 की औसत और 136.84 की स्ट्राइक रेट से 5,390 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 5 शतक और 42 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 132* रन रहा है। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 5 मैच की 5 पारियों में 33.60 की औसत और 168 की स्ट्राइक रेट से 168 रन बनाए हैं।