IPL 2026: KKR बनाम GT मुकाबले का प्रीव्यू और आंकड़े, जानिए कैसी होगी कोलकाता की पिच

हेड-टू-हेड KKR के खिलाफ GT का पलड़ा रहा है भारी IPL में दोनों टीमों के बीच 6 मुकाबले हुए हैं। इस दौरान GT को 4 मैच में जीत मिली है। KKR एक मैच में जीत हासिल कर पाई है। एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। इस संस्करण दोनों टीमों के बीच दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। पहले मैच में GT को 39 रन से जीत मिली थी। आखिरी बार KKR ने IPL 2023 में GT को हराया था। उसे उस मैच में 3 विकेट से जीत मिली थी।

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संयोजन इस संयोजन के साथ नजर आ सकती है GT GT कमाल के फॉर्म में चल रही है। उसने पिछले 5 मैचों में जीत दर्ज की है। ऐसे में वह अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहेगी। टीम को पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 82 रनों की जीत मिली थी। टीम वही प्रदर्शन दोहराना चाहेगी। संभावित एकादश: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अरशद खान, कागिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज।

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जानकारी ये हो सकते हैं इम्पैक्ट सब्स प्लेयर GT: प्रसिद्ध कृष्णा, साई किशोर, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र और ग्लेन फिलिप्स। KKR: सौरभ दुबे, रमनदीप सिंह, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनी और टिम साइफर्ट।

पिच रिपोर्ट कैसा होगा पिच का मिजाज? ईडन गार्डन स्टेडियम में काली मिट्‌टी की पिच बनाई जाती है। ऐसे में यह बल्लेबाजों को काफी रास आती है। खेल की शुरुआत में यहां तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती है। उसके बाद स्पिनर्स हावी होते हैं। इस पिच पर अगर बल्लेबाज की निगाह एक बार जम गई तो आसानी से बड़े-बड़े शॉट्स लगते हैं। यहां की तेज आउटफील्ड भी बल्लेबाजों के पक्ष में जाती है। हाउस्टेट के मुताबिक, IPL में पहली पारी का औसत स्कोर 165 रन है।

जानकारी ऐसा रहेगा कोलकाता का मौसम एक्यूवेदर के अनुसार, 16 मई को कोलकाता का मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहने का अनुमान है। बारिश की संभावना नहीं है। मुकाबला रात में है, ऐसे में खिलाड़ियों को गर्मी से परेशानी नहीं होगी।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें रघुवंशी ने पिछले 10 मैचों में 32.11 की औसत और 134.41 की स्ट्राइक रेट से 289 रन बनाए हैं। रिंकू के बल्ले से पिछले 10 मैच में 147.95 की स्ट्राइक रेट से 253 रन निकले हैं। सलामी बल्लेबाज शुभमन ने पिछले 10 मैच में 42.8 की उम्दा औसत से 428 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में KKR के कार्तिक ने पिछले 9 मैच में 15 विकेट चटकाए हैं। GT के रबाडा के नाम पिछले 10 मैच में 18 विकेट है।