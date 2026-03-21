IPL 2026: KKR को लगा एक और झटका, आकाश दीप भी पूरे टूर्नामेंट से हुए बाहर

बेंगलुरु बेंगलुरु में है आकाश दीप आकाश दीप को फ्रेंचाइजी ने IPL 2026 के लिए 1 करोड़ रुपये में अपनी टीम के साथ जोड़ा था। वह अब तक KKR टीम के शिविर में शामिल नहीं हुए हैं, जो 18 मार्च से कोलकाता में चल रहा है। यह खिलाड़ी बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में पुनर्वास प्रक्रिया से गुजर रहा है। फ्रेंचाइजी और COE के बीच उनको लेकर बातचीत भी हुई है। अभी उनके चोट को लेकर पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।

रहमान मुस्तफिजुर रहमान की जगह ब्लेसिंग मुजारबानी को मौका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया था। उन्हें KKR ने 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। अब उनकी जगह जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी टीम का हिस्सा बने हैं। मुजारबानी ने IPL के लिए पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) छोड़ दिया। टी-20 विश्व कप 2026 में जिम्बाब्वे के इस खिलाड़ी ने 6 मुकाबलों में 14.46 की शानदार औसत से 13 विकेट चटकाए थे।

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चोट लगातार चोट से परेशान रहे हैं आकाश दीप आकाश दीप चोटों से लगातार जूझते रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अक्सर टीम से बाहर होना पड़ा है। भारतीय टीम में भी वह चोट के कारण अंदर बाहर होते रहे हैं। IPL 2022 में डेब्यू के बाद उन्होंने 14 मुकाबलों में 10 विकेट लिए हैं। पिछले सत्र में वह लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का हिस्सा थे, जिसने 2025 की नीलामी में उन्हें 8 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन एक ही सत्र के बाद उन्हें रिलीज कर दिया।

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