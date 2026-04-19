IPL 2026: KKR ने RR को हराकर दर्ज की अपनी पहली जीत, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मैच में RR ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम के लिए कोई भी खिलाड़ी बड़ी पारी नहीं खेल पाया। वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए। कार्तिक त्यागी और वरुण चक्रवर्ती ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। RR ने 155/9 का स्कोर बनाया। जवाब में KKR को शुरुआती झटके लगे, लेकिन रिंकू सिंह (53*) और अनुकूल रॉय (29*) की पारियों के दम पर उसने जीत दर्ज कर ली। KKR ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया।

मैच रिंकू और अनुकूल ने ऐसे पलटा मैच एक समय KKR के 6 बल्लेबाज 85 रन पर पवेलियन में थे। यहां से रिंकू और अनुकूल ने पारी संभाली। दोनों के बीच 7वें विकेट के लिए 37 गेंदों में 76 रन की साझेदारी हुई। रविंद्र जडेजा की गेंद पर रिंकू का नंद्रे बर्गर ने कैच छोड़ा और इसके बाद पूरा मैच पलट गया। KKR की शुरुआत बेहद खराब रही थी। टिम साइफर्ट (0), अजिंक्य रहाणे (0) खाता भी नहीं खोल पाए थे। कैमरून ग्रीन ने 27 रन बनाए थे।

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विकेट वरुण चक्रवर्ती ने पूरे किए 200 विकेट वरुण ने वैभव को आउट कर टी-20 क्रिकेट में अपने 200 विकेट पूरे कर लिए। उन्होंने 155वें टी-20 मैच में 200 विकेट पूरे किए। उनकी औसत 22 से भी कम की रही है। उन्होंने 7.6 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की है। इस खिलाड़ी ने 2 बार 4 विकेट हॉल और 3 मैच में 5 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/17 का रहा है। इस खिलाड़ी ने अपना पहला टी-20 मुकाबला IPL 2019 में खेला था।

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जानकारी मैच में ऐसा रहा वरुण का प्रदर्शन RR के खिलाफ मुकाबले में वरुण ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट सिर्फ 3.50 की रही। उन्होंने वैभव (46), ध्रुव जुरेल (5) और कप्तान रियान पराग (12) को अपना शिकार बनाया।

तेज टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय बने वरुण वरुण टी-20 क्रिकेट में 200 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले 20वें भारतीय गेंदबाज बने। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले 10वें स्पिनर हैं। वरुण सबसे तेज 200 विकेट चटकाने वाले भारतीय स्पिनर भी बन गए हैं। इस खिलाड़ी ने कुलदीप यादव का रिकॉर्ड तोड़ा। कुलदीप ने 160 मैचों में 200 विकेट पूरे किए थे। टी-20 क्रिकेट में भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट अर्शदीप सिंह (151 पारी) ने लिए हैं।

सर्वश्रेष्ठ कार्तिक ने किया सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन कार्तिक ने RR के खिलाफ मुकाबले में 4 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 22 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 5.50 की रही। इस खिलाड़ी ने शिमरोन हेटमायर (15), रविंद्र जडेजा (9) और रवि बिश्नोई (0) को अपना शिकार बनाया। ये उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने अब तक 7 मुकाबले खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 27.37 की औसत और 9.52 की इकॉनमी रेट से 8 विकेट अपने नाम किए हैं।

पारी रिंकू ने जड़ा 5वां अर्धशतक रिंकू ने 34 गेंदों का सामना किया और 53 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 155.88 की रही। ये उनके IPL करियर का 5वां अर्धशतक रहा। अब तक इस खिलाड़ी ने 66 मैच खेले हैं और 17 बार नाबाद रहते हुए 30.78 की औसत से 1,231 रन बनाए हैं। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 7 मैच खेले हैं और 33 की औसत से 132 रन बनाने में सफल रहे हैं।

जानकारी 2014 के बाद पहली बार KKR के साथ हुआ ऐसा साल 2014 के बाद ये पहला मौका था जब KKR के दोनों सलामी बल्लेबाज खाता खोले बिना पवेलियन लौटे। इससे पहले गौतम गंभीर और जैक्स कैलिस 2014 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ शून्य पर आउट हुए थे।