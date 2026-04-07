IPL 2026: DC बनाम GT मुकाबले में इन खिलाड़ियों के बीच देखने को मिलेगी टक्कर

#1 राशिद खान बनाम समीर रिजवी DC के युवा बल्लेबाज समीर रिजवी शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने शुरुआती दोनों मैचों में अर्धशतक लगाकर टीम को जीत दिलाई है। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी स्ट्राइक रेट 206.89 की रही है, जिससे GT के लेग स्पिनर राशिद खान के साथ उनकी टक्कर बेहद दिलचस्प होगी। आंकड़ों के अनुसार, रिजवी ने राशिद के खिलाफ अब तक सिर्फ 4 गेंदें खेली हैं, जिनमें 2 पर छक्के लगाए हैं। वहीं, मौजूदा सत्र में राशिद का प्रदर्शन सामान्य रहा है।

#2 केएल राहुल बनाम मोहम्मद सिराज केएल राहुल का IPL 2026 में आगाज खराब रहा है। वह शुरुआती 2 मैचों में शून्य और 1 रन बनाकर आउट हुए हैं। राहुल IPL के अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाते हैं। ऐसे में GT के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज नई गेंद से उन्हें दबाव में रखना चाहेंगे। राहुल का सिराज के खिलाफ प्रदर्शन शानदार रहा है और उन्होंने 9 पारियों में 170.88 की स्ट्राइक रेट से 135 रन बनाए हैं। सिराज उन्हें 1 बार आउट कर पाए हैं।

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