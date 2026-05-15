IPL 2026: कार्तिक शर्मा ने जड़ा इस संस्करण में अपना दूसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकडे़ 

पारी

ऐसी रही कार्तिक की पारी और साझेदारी

कार्तिक ने 42 गेंदों का सामना किया और 71 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 169.05 की रही। डेवाल्ड ब्रेविस के साथ मिलकर इस खिलाड़ी ने 44 गेंदों में 70 रन की साझेदारी निभाई। इसके अलावा शिवम दुबे के साथ उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों में 20 रन जोड़ दिए थे। ब्रेविस 16 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 2 छक्के निकले थे।