IPL 2026: कार्तिक शर्मा ने जड़ा इस संस्करण में अपना दूसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकडे़
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 59वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने अर्धशतकीय पारी (71) खेली। ये उनके IPL करियर का दूसरा ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 35 गेंदों में पूरा किया। इस संस्करण CSK के खिलाड़ी का ये दूसरा पचासा रहा। उनकी शानदार पारी के कारण CSK ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 187/5 का स्कोर बनाया। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही कार्तिक की पारी और साझेदारी
कार्तिक ने 42 गेंदों का सामना किया और 71 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 169.05 की रही। डेवाल्ड ब्रेविस के साथ मिलकर इस खिलाड़ी ने 44 गेंदों में 70 रन की साझेदारी निभाई। इसके अलावा शिवम दुबे के साथ उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों में 20 रन जोड़ दिए थे। ब्रेविस 16 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 2 छक्के निकले थे।
करियर
ऐसा रहा है कार्तिक का IPL करियर
कार्तिक ने इसी संस्करण अपना IPL डेब्यू किया था। अब तक उन्होंने 9 मैच खेले हैं और इसकी 9 पारियों में 34.85 की औसत से 244 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 134.06 की रही है। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं। 71 रन कार्तिक का टी-20 क्रिकेट में भी सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। IPL में उनके बल्ले से 18 चौके और 14 छ्क्के भी निकले हैं।