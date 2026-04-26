IPL 2026: कगिसो रबाडा ने CSK के खिलाफ लिए 3 विकेट, बने प्लेयर ऑफ द मैच 

गेंदबाजी

शानदार रही रबाडा की गेंदबाजी

रबाडा ने अपने पहले ओवर में बिना विकेट लिए 10 रन दिए। अपने दूसरे ओवर में इस तेज गेंदबाज ने संजू सैमसन और उर्विल पटेल को आउट करते हुए विपक्षी टीम को बैकफुट में धकेल दिया। दक्षिण अफ्रीका के इस गेंदबाज ने अपने चौथे ओवर में कार्तिक शर्मा का विकेट चटकाया। उन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 25 रन देते हुए ये सफलताएं हासिल की। उनके बाद अरशद खान ने 2 विकेट अपने नाम किए।