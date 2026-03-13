IPL 2026: जोश हेजलवुड के खेलने पर अभी भी संशय, मेडिकल टीम से अनुमति का इंतजार

बयान सूत्र ने क्या कहा? मामले से जुड़े एक सूत्र ने हिन्दुस्तान टाइम्स को बताया, "वह अभी भी फिजियो की देखरेख में हैं और IPL में उनकी भागीदारी इस बात पर निर्भर करेगी कि उन्हें मेडिकल क्लियरेंस मिलती है या नहीं। अभी काफी समय है, लेकिन फिलहाल यह 'वेट एंड वॉच' की स्थिति है।" हेजलवुड का IPL रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने 39 मैचों में 57 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका औसत 20.98 और इकॉनमी रेट 8.27 रहा है।

प्रदर्शन पिछले सीजन में शानदार रहा था प्रदर्शन पिछले IPL सीजन में हेजलवुड RCB के स्टार गेंदबाज रहे थे। उन्होंने 12 मैचों में 22 विकेट लिए थे। उनकी शानदार गेंदबाजी ने रजत पाटीदार की कप्तानी वाली टीम को पहला IPL खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, नवंबर में न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलते समय लगी चोट के कारण वह एशेज सीरीज के पहले टेस्ट से बाहर हो गए थे। इसके बाद उन्हें पूरी एशेज सीरीज और टी-20 विश्व कप से भी बाहर होना पड़ा था।

