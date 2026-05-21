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IPL 2026: जोस बटलर ने इस सीजन अपना चौथा अर्धशतक जड़ा, जानिए उनके आंकड़े 
जोस बटलर ने शानदार पचासा लगाया (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: जोस बटलर ने इस सीजन अपना चौथा अर्धशतक जड़ा, जानिए उनके आंकड़े 

लेखन आदर्श कुमार
May 21, 2026
09:52 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 66वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर ने शानदार अर्धशतकीय पारी (57*) खेली। ये उनके IPL करियर का 28वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 23 गेंदों में पूरा कर लिया। इस सीजन बटलर के बल्ले से निकला यह चौथा अर्धशतक है। उन्होंने लगातार दूसरे मैच में पचासा लगाया है। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी

ऐसी रही बटलर की पारी और साझेदारी 

बटलर शुभमन गिल (64) के आउट होने के बाद नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने आए थे। उन्होंने 27 गेंदों का सामना किया और 57 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके बल्ले से 5 चौके और 4 शानदार छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 211.11 की रही। इस खिलाड़ी ने साई सुदर्शन के साथ मिलकर केवल 36 गेंदों में 82 रन की साझेदारी निभाई। वहीं, वाशिंगटन सुंदर के साथ उन्होंने केवल 9 गेंदों में 22 रन जोड़ दिए।

2026

IPL 2026 में ऐसा रहा है बटलर का प्रदर्शन 

बटलर का IPL 2026 में प्रदर्शन अच्छा रहा है। वह 14 मैचों की 14 पारियों में 39.08 की औसत और 155.30 की स्ट्राइक रेट के साथ 469 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 4 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 60 रन रहा है। वह इस संस्करण में GT के लिए तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। GT के लिए सर्वाधिक रन सुदर्शन (638) और कप्तान गिल (616) ने बनाए हैं।

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करियर

बटलर के IPL करियर पर एक नजर 

बटलर ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2016 में राइजिंग पुणे जायंट्स के खिलाफ खेला था। वह अब तक 135 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 133 पारियों में 18 बार नाबाद रहते हुए 4,589 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी औसत 39.90 और स्ट्राइक रेट 149.96 की रही है। बटलर के बल्ले से 7 शतक और 28 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 124 रन रहा है। वह 453 चौके और 209 छक्के जड़ चुके हैं।

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