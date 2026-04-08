IPL 2026: जोस बटलर ने फाइन लेग के ऊपर से लगाया बेहतरीन छक्का, देखें वीडियो 

बटलर ने DC की पारी के 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर मुकेश के खिलाफ फाइन लेग के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाया। उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में लैप शॉट लगाते हुए गेंद को बॉउंड्री लाइन के पार दे मारा। उसी ओवर में बटलर ने लांग ऑन पर 95 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगाया। इंग्लैंड के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने अपने IPL करियर का 25वां अर्धशतक लगाया।

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पारी

बटलर ने DC के खिलाफ चौथा अर्धशतक लगाया

अरुण जेटली स्टेडियम में GT ने जब 19 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब बटलर क्रीज पर आए। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने सिर्फ 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। एक छोर से निरंतर रन बटोरते हुए बटलर 27 गेंदों में 52 रन बनाकर दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए। उन्होंने 3 चौके और 5 छक्के लगाए। इस बीच उन्होंने टी-20 क्रिकेट में अपने 600 छक्के पूरे किए।