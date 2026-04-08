IPL 2026: जोस बटलर ने फाइन लेग के ऊपर से लगाया बेहतरीन छक्का, देखें वीडियो
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 14वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 210/4 का स्कोर बनाया। GT की ओर से शुभमन गिल (70), वाशिंगटन सुंदर (55) और जोस बटलर (52) ने अर्धशतक लगाए। अरुण जेटली स्टेडियम में GT के विकेटकीपर बटलर ने तेज गेंदबाज मुकेश कुमार के खिलाफ एक बेहतरीन छक्का लगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है।2
छक्का
बटलर ने फाइन लेग के ऊपर से लगाया छक्का
बटलर ने DC की पारी के 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर मुकेश के खिलाफ फाइन लेग के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाया। उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में लैप शॉट लगाते हुए गेंद को बॉउंड्री लाइन के पार दे मारा। उसी ओवर में बटलर ने लांग ऑन पर 95 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगाया। इंग्लैंड के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने अपने IPL करियर का 25वां अर्धशतक लगाया।
ट्विटर पोस्ट
देखें वीडियो
Innovative 🤝 Powerful— IndianPremierLeague (@IPL) April 8, 2026
Jos Buttler looks in the 𝙈.𝙊.𝙊.𝘿 tonight 😎#GT 68/1 after the powerplay.
Updates ▶️ https://t.co/oOdPR1oSeP#TATAIPL | #KhelBindaas | #DCvGT | @josbuttler | @gujarat_titans pic.twitter.com/mLBuDqyQWl
पारी
बटलर ने DC के खिलाफ चौथा अर्धशतक लगाया
अरुण जेटली स्टेडियम में GT ने जब 19 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब बटलर क्रीज पर आए। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने सिर्फ 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। एक छोर से निरंतर रन बटोरते हुए बटलर 27 गेंदों में 52 रन बनाकर दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए। उन्होंने 3 चौके और 5 छक्के लगाए। इस बीच उन्होंने टी-20 क्रिकेट में अपने 600 छक्के पूरे किए।