IPL 2026: SRH के कप्तान ईशान किशन का CSK के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन?

प्रदर्शन CSK के खिलाफ ऐसा रहा है ईशान का प्रदर्शन ईशान ने CSK के खिलाफ पहला मुकाबला IPL 2018 में खेला था। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 12 मैच खेले हैं। इसकी 11 पारियों में 28.20 की औसत से 282 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 129.35 की रही है। ईशान के बल्ले से एक अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 68* रन रहा है। ईशान ने 30 चौके और 9 छक्के भी लगाए हैं। यह खिलाड़ी मुंबई इंडियंस (MI) और गुजरात लायंस के लिए भी खेल चुका है।

प्रमुख CSK के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ ऐसा रहा है ईशान का प्रदर्शन IPL में ईशान और नूर अहमद 3 पारियों में आमने-सामने आए हैं। इस दौरान SRH के कप्तान ने 12 गेंदों का सामना किया है और 22 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 183.33 की रही है। नूर ने इस खिलाड़ी को सिर्फ एक बार आउट किया है। राहुल चाहर और ईशान के बीच एक पारी में आमना-सामना हुआ है। इस दौरान ईशान ने 7 गेंदों में 9 रन बनाए हैं। राहुल उन्हें एक बार भी आउट नहीं कर पाए हैं।

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करियर ऐसा रहा है ईशान का IPL करियर ईशान ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2016 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 124 मुकाबले खेले हैं और इसकी 117 पारियों में लगभग 30 की औसत से उन्होंने 3,211 रन बनाए हैं। इस विकेटकीकपर बल्लेबाज ने 19 अर्धशतक और एक शतक लगाया है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 106* रन रहा है। IPL 2025 में ईशान के बल्ले से 13 पारियों में 35.40 की औसत से 354 रन बनाए थे।

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