IPL 2026: SRH के कप्तान ईशान किशन का CSK के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन?
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 27वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का सामना चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) से होगा। ये मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में SRH के कप्तान ईशान किशन से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ पिछले मैच में इस खिलाड़ी ने 91 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। ऐसे में आइए CSK के खिलाफ उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
प्रदर्शन
CSK के खिलाफ ऐसा रहा है ईशान का प्रदर्शन
ईशान ने CSK के खिलाफ पहला मुकाबला IPL 2018 में खेला था। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 12 मैच खेले हैं। इसकी 11 पारियों में 28.20 की औसत से 282 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 129.35 की रही है। ईशान के बल्ले से एक अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 68* रन रहा है। ईशान ने 30 चौके और 9 छक्के भी लगाए हैं। यह खिलाड़ी मुंबई इंडियंस (MI) और गुजरात लायंस के लिए भी खेल चुका है।
प्रमुख
CSK के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ ऐसा रहा है ईशान का प्रदर्शन
IPL में ईशान और नूर अहमद 3 पारियों में आमने-सामने आए हैं। इस दौरान SRH के कप्तान ने 12 गेंदों का सामना किया है और 22 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 183.33 की रही है। नूर ने इस खिलाड़ी को सिर्फ एक बार आउट किया है। राहुल चाहर और ईशान के बीच एक पारी में आमना-सामना हुआ है। इस दौरान ईशान ने 7 गेंदों में 9 रन बनाए हैं। राहुल उन्हें एक बार भी आउट नहीं कर पाए हैं।
करियर
ऐसा रहा है ईशान का IPL करियर
ईशान ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2016 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 124 मुकाबले खेले हैं और इसकी 117 पारियों में लगभग 30 की औसत से उन्होंने 3,211 रन बनाए हैं। इस विकेटकीकपर बल्लेबाज ने 19 अर्धशतक और एक शतक लगाया है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 106* रन रहा है। IPL 2025 में ईशान के बल्ले से 13 पारियों में 35.40 की औसत से 354 रन बनाए थे।
जानकारी
IPL 2026 में ऐसा रहा है ईशान का प्रदर्शन
ईशान ने IPL 2026 में अब तक 5 मुकाबले खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 42.60 की औसत और 190.17 की स्ट्राइक रेट से 213 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 91 रन रहा है।