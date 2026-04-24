IPL 2026: SRH के कप्तान ईशान किशन का RR के खिलाफ कैसा रहा प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 36वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स (RR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। IPL 2026 में इस मैदान पर पहला मुकाबला ही खेला जाएगा। इस मुकाबले में SRH के कप्तान ईशान किशन से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। ईशान इस संस्करण अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं। RR के खिलाफ इस खिलाड़ी के आंकड़े भी अच्छे हैं। ऐसे में आइए उनपर एक नजर डाल लेते हैं।

आंकड़े RR के खिलाफ ऐसा रहा है ईशान का प्रदर्शन RR के खिलाफ ईशान ने पहला मुकाबला साल 2018 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 13 मुकाबले खेले हैं और इसकी 13 पारियों में 43.90 की उम्दा औसत के साथ 483 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से एक शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 106* रन रहा है। ईशान की स्ट्राइक रेट 155.80 की रही है। SRH के अलावा ये खिलाड़ी मुंबई इंडियंस (MI) के लिए भी खेल चुका है।

गेंदबाज RR के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ ऐसा रहा है ईशान का प्रदर्शन ईशान और रवि बिश्नोई के बीच 9 पारियों में आमना-सामना हुआ है। ईशान ने 46 गेंदों में सिर्फ 44 रन बना पाए हैं।उनकी स्ट्राइक रेट 104.34 की रही है। बिश्नोई ने ईशान को 4 बार पवेलियन की राह दिखाई है। जोफ्रा आर्चर और ईशान IPL की 6 पारियों में आमने-सामने आए हैं। आर्चर इस खिलाड़ी को एक बार भी पवेलियन की राह नहीं दिखा पाए हैं। SRH के कप्तान के बल्ले से 38 गेंदों में 63 रन निकले हैं।

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करियर ऐसा रहा है ईशान का IPL करियर ईशान ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2016 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 126 मुकाबले खेले हैं और इसकी 119 पारियों में लगभग 30 की औसत से 3,236 रन बनाए हैं। इस स्टार विकेटकीकपर बल्लेबाज ने अपने IPL करियर में 19 अर्धशतक और एक शतक लगाया है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 106* रन रहा है। IPL 2025 में इस खिलाड़ी ने 14 मैच की 13 पारियों में 354 रन बनाए थे।

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