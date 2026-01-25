IPL 2026: महेंद्र सिंह धोनी CSK के लिए कैसे होंगे मददगार? अश्विन ने बताई योजना

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के शुरू होने से पहले पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में महेंद्र सिंह धोनी की भूमिका के बारे में चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। लगभग छह साल पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले धोनी अभी भी IPL में सक्रिय खिलाड़ी हैं। अश्विन का अनुमान है कि धोनी आगामी IPL संस्करण में पावरप्ले में आक्रामक बल्लेबाजी करते नजर आ सकते हैं। आइए पूरी खबर जानते हैं।

भूमिका IPL 2026 में धोनी की संभावित नई भूमिका विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के टीम में शामिल होने के बाद कई प्रशंसकों का अनुमान है कि धोनी IPL 2026 में गैर-खिलाड़ी की भूमिका निभाएंगे या फिर प्रभावकारी खिलाड़ी के रूप में नजर आ सकते हैं। हालांकि, अश्विन का मानना ​​है कि धोनी खेलेंगे और पावरप्ले में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य पावरप्ले में बल्लेबाजी के अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाना है, ताकि CSK को फायदा हो।

फिटनेस धोनी की फिटनेस पर टिप्पणियां अश्विन ने बताया कि धोनी ने अभ्यास शुरू कर दिया है और वह फिट दिख रहे हैं। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "कुछ लोगों का कहना था कि शायद वह प्लेइंग इलेवन में न खेलें या यह उनका आखिरी सीजन हो, लेकिन इमरान ताहिर को देखकर उन्हें प्रेरणा मिली है।" उन्होंने कहा, "उन्हें देखकर नहीं लगता कि वह 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। उनका अभ्यास बता रहा है कि वह तीसरे नंबर पर उतरेंगे और आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे।"

प्रदर्शन IPL 2025 में CSK और धोनी का प्रदर्शन कैसा रहा? पिछले संस्करण में CSK ने 14 मैचों में आठ अंकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया था। धोनी ने उन मैचों में निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए 135.17 की स्ट्राइक रेट से मात्र 196 रन बनाए थे। नियमित कप्तान रुतुराज गायकवाड़ चोट के कारण बाहर हो गए थे। धोनी ने कार्यवाहक कप्तान के रूप में कप्तानी संभाली, लेकिन CSK की किस्मत नहीं बदल सके। यह अश्विन का भी आखिरी IPL संस्करण था और वह CSK के लिए खेले थे।

