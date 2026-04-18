सुनील नरेन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करना चाहेंगे (तस्वीर: एक्स@IPL)

IPL 2026: सुनील नरेन का राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 10:33 pm Apr 18, 202610:33 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 28वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) का मुकाबला संघर्षरत कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से होगा। यह मैच 19 अप्रैल को कोलकाता ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। KKR इस संस्करण में 6 मैच खेलने के बाद भी कोई जीत दर्ज नहीं कर पाई है और अपनी पहली जीत के लिए प्रयासरत है। इस मैच में अनुभवी स्पिनर सुनील नरेन पर सबकी नजरें होंगी। आइए उनके RR के खिलाफ प्रदर्शन पर नजर डालते हैं।