IPL 2026: रोहित शर्मा का RCB के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े

IPL 2026: रोहित शर्मा का RCB के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 20वां मैच रविवार को मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस अहम मुकाबले में टी-20 इतिहास के विस्फोटक बल्लेबाजों में शामिल MI के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा पर सबकी नजरें होंगी। इसका कारण है कि उन्हें RCB के खिलाफ खेलना रास आता है और वह अकेले दम मैच जिता सकते हैं। आइए RCB खिलाफ उनके प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
आंकड़े
RCB के खिलाफ तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं रोहित
रोहित IPL इतिहास में RCB के खिलाफ तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। ESPN क्रिकइंफो के अनुसार, रोहित ने RCB के खिलाफ 34 मैचों में 27.35 के औसत और 136.99 की स्ट्राइक रेट से 848 रन बनाए हैं। महेंद्र सिंह धोनी (906) और डेविड वार्नर (862) ने RCB के खिलाफ रोहित से अधिक रन बनाए हैं। रोहित ने RCB के खिलाफ 7 अर्धशतक बनाए हैं, जिनमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 94 है। सर्वाधिक अर्धशतक वार्नर (10) के नाम है।
प्रदर्शन
वानखेड़े स्टेडियम में कैसा रहा है रोहित का प्रदर्शन?
रोहित को वानखेड़े स्टेडियम में खेलना काफी पसंद है। यह MI का घरेलू मैदान भी है। इस अनुभवी सलामी बल्लेबाज ने इस मैदान पर 88 IPL मैचों में 34.17 की शानदार औसत और 139.26 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,529 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 18 अर्धशतक और 1 शतक भी जड़ा हैं। इनमें से 386 रन उन्होंने RCB के खिलाफ 11 पारियों में 42.88 की औसत से बनाए हैं। उन्होंने RCB के खिलाफ चार अर्धशतक भी जड़े हैं।
करियर
IPL इतिहास में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं रोहित
पिछले सीजन में रोहित IPL इतिहास में 7,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने थे। उनसे पहले RCB के दिग्गज विराट कोहली ने यह कारनामा किया था। रोहित IPL में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अब तक उन्होंने 275 मैचों की 270 पारियों में 29.85 की औसत और 132.57 की स्ट्राइक रेट के साथ 7,164 रन बनाए हैं। उन्होंने लीग में अब तक 2 शतक और 48 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 109 का है।