IPL 2026: ऋषभ पंत का पंजाब किंग्स के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

IPL 2026: ऋषभ पंत का पंजाब किंग्स के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में रविवार (19 अप्रैल) को पंजाब किंग्स (PBKS) का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से होगा। यह मैच चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम (मुल्लांपुर) में खेला जाएगा। इसमें सबकी निगाहें LSG के कप्तान ऋषभ पंत पर होंगी, जो अब तक खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। वह IPL में PBKS खिलाफ बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। ऐसे में वह अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे। आइए उनके PBKS के खिलाफ प्रदर्शन पर नजर डालते हैं।
आंकड़े
PBKS के खिलाफ कोई अर्धशतक नहीं जड़ पाए हैं पंत
ESPN क्रिकइंफो के अनुसार, पंत IPL में अभी तक PBKS के खिलाफ कोई अर्धशतक तक नहीं लगा पाए हैं। उन्होंने PBKS के खिलाफ अब तक 16 मैच खेले हैं, जिसकी 15 पारियों में 15.57 की औसत और 117.84 की स्ट्राइक रेट के साथ 218 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 39 रन का रहा है। उन्होंने विकेटकीपिंग में इस टीम के खिलाफ अब तक 10 कैच लपके हैं, जबकि 5 खिलाड़ियों को स्टम्प आउट किया है।
करियर
कैसा रहा है पंत का IPL करियर?
पंत ने अपना पहला IPL मैच साल 2016 में गुजरात लायंस के खिलाफ खेला था। उन्होंने 130 मैच खेले हैं, जिसकी 128 पारियों में 33.86 की औसत और 146.74 की स्ट्राइक रेट से 3,657 रन बनाए हैं। वह 2 शतक के अलावा 20 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। उनके बल्ले से 332 चौके और 171 छक्के निकले हैं। वह LSG से पहले DC की टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। कप्तान के तौर पर उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली।