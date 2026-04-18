ऋषभ पंत का IPL में पंजाब किंग्स के खिलाफ खास प्रदर्शन नहीं रहा है (तस्वीर: एक्स@IPL)

IPL 2026: ऋषभ पंत का पंजाब किंग्स के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 07:26 pm Apr 18, 202607:26 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में रविवार (19 अप्रैल) को पंजाब किंग्स (PBKS) का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से होगा। यह मैच चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम (मुल्लांपुर) में खेला जाएगा। इसमें सबकी निगाहें LSG के कप्तान ऋषभ पंत पर होंगी, जो अब तक खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। वह IPL में PBKS खिलाफ बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। ऐसे में वह अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे। आइए उनके PBKS के खिलाफ प्रदर्शन पर नजर डालते हैं।