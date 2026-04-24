IPL 2026: हेनरिक क्लासेन का RR के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 36वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स (RR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाएगा। यह मैच 25 अप्रैल को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। इसमें सभी की निगाहें SRH के स्टार बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन पर होंगी, जिन्होंने इस सीजन में ताबड़तोड़ रन बनाए हैं। वह फिर से एक और बड़ी पारी खेलकर टीम को मजबूती देना चाहेंगे। आइए RR के खिलाफ उनके प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े क्लासेन ने RR के खिलाफ 176.78 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं रन ESPN क्रिकइंफो के अनुसार, क्लासेन ने RR के खिलाफ 6 IPL मैच खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने 39.60 की शानदार औसत से 198 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 176.78 की रही है, जिसमें 13 छक्के शामिल हैं। क्लासेन का RR के खिलाफ एकमात्र अर्धशतक 2024 में 34 गेंदों में बनाया गया 50 रन था। इस दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ने जयपुर में RR के खिलाफ अपने एकमात्र मैच में 12 गेंदों में 26 रन बनाए हैं।

उपलब्धि क्लासेन ने अपने पिछले मुकाबले में हासिल की खास उपलब्धि दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ पिछले मैच में क्लासेन IPL में 100 छक्के लगाने वाले तीसरे तेज खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने ने यह उपलब्धि 52 पारियों में हासिल की, जिससे वे इस सूची में क्रिस गेल (37) और आंद्रे रसेल ( 47) के बाद तीसरे स्थान पर आ गए हैं। क्लासेन के 102 IPL छक्कों में से 101 SRH के लिए लगाए हैं। डेविड वार्नर (143) और अभिषेक शर्मा (123) ही 100 से अधिक छक्के लगाने वाले अन्य बल्लेबाज हैं।

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