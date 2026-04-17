IPL 2026: GT बनाम KKR मुकाबले में वायरल हुए मजेदार मीम्स
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 25वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 5 विकेट से हराया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए मैच में KKR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 180 रन बनाए। जवाब में GT ने शुभमन गिल (86) की पारी की मदद से आखिरी ओवर में लक्ष्य हासिल किया। इस मैच के दौरान मीम्स वायरल हुए, उन पर एक नजर डालते हैं।
रिंकू सिंह का खराब फॉर्म जारी
KKR के मैच फिनिशर रिंकू सिंह के लिए यह सीजन अब तक खराब बीता है। GT के खिलाफ मैच में भी वह सिर्फ एक रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने इस सीजन में अब तक 5 पारियों में 19.75 की औसत और 117.91 की स्ट्राइक रेट के साथ 79 रन बनाए। इस बीच वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके। GT के खिलाफ जल्दी आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर उनका खूब मजाक बना।
Twitter Post
Rinku singh in. Rinku Singh in— DeepAngle (@DeepAngle41) April 17, 2026
Batting. Fielding pic.twitter.com/vYDgQzu7v8
Twitter Post
6(12) in last match vs CSK— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) April 17, 2026
1(2) vs GT today
Lord Rinku breathing fire at the moment 🔥🔥 pic.twitter.com/DLl3HgiaWP
Twitter Post
Every head must bow,— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) April 17, 2026
Every knee must bend,
Every tongue must confess,
Thou art the greatest the greatest of all time,
Lord Rinku Singh, Take a bow 🙇♂️ pic.twitter.com/DbQklBekqC
Twitter Post
KKR 😭 pic.twitter.com/3uwpselxsW— Dinda Academy (@academy_dinda) April 17, 2026
ग्रीन ने खेली अर्धशतकीय पारी
KKR से कैमरून ग्रीन नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने आए और पहले आराम से पारी खेली और बाद में बड़े-बड़े शॉट्स लगाए। इस खिलाड़ी ने रोवमैन पॉवेल के साथ 42 गेंदों में 55 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद अनुकूल रॉय के साथ 23 गेंदों में 60 रन जोड़े। ग्रीन ने 55 गेंदों में 79 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 143.64 की रही।
Twitter Post
Cameron Green has arrived in IPL in his style pic.twitter.com/t8zjyfrsvx— Sarcasm (@sarcastic_us) April 17, 2026
Twitter Post
Green: The green forest for KKR pic.twitter.com/mzJ8Vw5TwA— Sarcasm (@sarcastic_us) April 17, 2026
Twitter Post
Cameron Green's inning today: pic.twitter.com/QP83bfS1yx— Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) April 17, 2026
आखिरी ओवर में निकला मैच का परिणाम
GT finishing matches this season pic.twitter.com/vKbbK7fHy7— Sagar (@sagarcasm) April 17, 2026