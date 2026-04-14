IPL 2026: CSK बनाम KKR मुकाबले में वायरल हुए मजेदार मीम्स
csk ने जीता मुकाबला (तस्वीर: एक्स/@IPL)

लेखन अंकित पसबोला
Apr 14, 2026
11:37 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 22वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 32 रन से हराया। एमए चिदंबरम स्टेडियम में हुए मैच में CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 192 रन बनाए। जवाब में KKR की टीम 160/7 का स्कोर भी बना सकी। यह CSK की दूसरी जीत है। इस मैच में दौरान सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स वायरल हुए, उन पर एक नजर डालते हैं।

गायकवाड़ के खराब फॉर्म का उड़ा मजाक

CSK के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ का खराब फॉर्म जारी है। वह कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मैच में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके और सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए। KKR के अनुकूल रॉय ने उनका विकेट हासिल किया। गायकवाड़ ने IPL 2026 में अब तक 5 मैच खेले हैं और 5 पारियों में उन्होंने 12.60 की खराब औसत के साथ उन्होंने 63 रन बनाए। इस बीच उनकी स्ट्राइक रेट 105.00 की रही।

आखिरी 10 ओवरों में ज्यादा रन नहीं बना सकी CSK 

CSK ने पारी की शुरुआती 10 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 102 रन बनाए थे। इसके बाद CSK की टीम आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने में नाकाम रही। आखिरी 10 ओवर में CSK ने सिर्फ 90 रन बनाए।

सैमसन अर्धशतक से चूके

CSK की ओर से पारी की शुरुआत करने आए सैमसन अपने IPL करियर के 27वें अर्धशतक से चूक गए। वह 32 गेंदों में 150 की स्ट्राइक रेट के साथ 48 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी इस पारी में 4 चौके और 3 छक्के लगाए। बता दें कि सैमसन ने अपनी पिछली पारी में नाबाद 115 रन बनाए थे। वह इस सीजन में अब तक 46.25 की औसत के साथ 185 रन बना चुके हैं।

खाता भी नहीं खोल सके कैमरून ग्रीन 

KKR के महंगे ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन अपना खाता भी नहीं खोल सके और पहली ही गेंद पर आउट हुए। उन्हें नूर अहमद ने बोल्ड किया।

