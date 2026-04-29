IPL 2026: हेनरिक क्लासेन ने MI के खिलाफ लगाया अर्धशतक, बने प्लेयर ऑफ द मैच

लेखन अंकित पसबोला 11:57 pm Apr 29, 202611:57 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 41वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के हेनरिक क्लासेन ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ अर्धशतक (65*) लगाया। यह उनके IPL करियर का 11वां और मौजूदा सीजन का चौथा अर्धशतक रहा। उनकी इस पारी की मदद से SRH ने जीत के लिए मिले 244 रन के लक्ष्य को 18.4 ओवर में हासिल किया। क्लासेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आइए क्लासेन की पारी पर एक नजर डालते हैं।