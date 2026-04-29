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IPL 2026: हेनरिक क्लासेन ने MI के खिलाफ लगाया अर्धशतक, बने प्लेयर ऑफ द मैच

IPL 2026: हेनरिक क्लासेन ने MI के खिलाफ लगाया अर्धशतक, बने प्लेयर ऑफ द मैच

लेखन अंकित पसबोला
Apr 29, 2026
11:57 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 41वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के हेनरिक क्लासेन ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ अर्धशतक (65*) लगाया। यह उनके IPL करियर का 11वां और मौजूदा सीजन का चौथा अर्धशतक रहा। उनकी इस पारी की मदद से SRH ने जीत के लिए मिले 244 रन के लक्ष्य को 18.4 ओवर में हासिल किया। क्लासेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आइए क्लासेन की पारी पर एक नजर डालते हैं।

पारी 

जोरदार रही क्लासेन की अर्धशतकीय पारी 

SRH ने जब 129 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब क्लासेन क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी की और विपक्षी टीम के हर गेंदबाज की जमकर खबर ली। उन्होंने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार छक्का भी लगाया। इस प्रोटियाज बल्लेबाज ने सिर्फ 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 30 गेंदों में 65 रन बनाकर नाबाद रहे।

आंकड़े 

ऐसा है क्लासेन का IPL करियर 

क्लासेन ने पहला IPL मुकाबला साल 2018 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 58 मुकाबले खेले हैं और इसकी 54 पारियों में लगभग 42 की शानदार औसत के साथ 1,850+ रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 11 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 105* रन रहा है। इस खिलाड़ी के बल्ले से 100 से अधिक छक्के निकले हैं। वह IPL में 3 टीमों से खेल चुके हैं।

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