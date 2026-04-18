IPL 2026: हेनरिक क्लासेन ने CSK के खिलाफ लगाया अपना पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े 

पारी

ऐसी रही क्लासेन की पारी और साझेदारी

क्लासेन ने मैच में 39 गेंदों का सामना किया और 59 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 151.28 की रही। उन्होंने नितीश रेड्डी के साथ 22 गेंदों में 35 रन की साझेदारी निभाई। सलिल अरोड़ा के साथ इस खिलाड़ी ने 21 गेंदों में 30 रन जोड़े। क्लासेन ने इस मुकाबले से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 62 और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 52 रन की पारी खेली थी।