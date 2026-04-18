IPL 2026: हेनरिक क्लासेन ने CSK के खिलाफ लगाया अपना पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 27वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के स्टार बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने शानदार अर्धशतकीय पारी (59) खेली। ये उनके IPL करियर का 10वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 32 गेंदों में पूरा किया। चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपना पहला ही अर्धशतक लगाया। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने तीसरी अर्धशतकीय पारी खेली। ऐसे में आइए इस खिलाड़ी की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
पारी
ऐसी रही क्लासेन की पारी और साझेदारी
क्लासेन ने मैच में 39 गेंदों का सामना किया और 59 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 151.28 की रही। उन्होंने नितीश रेड्डी के साथ 22 गेंदों में 35 रन की साझेदारी निभाई। सलिल अरोड़ा के साथ इस खिलाड़ी ने 21 गेंदों में 30 रन जोड़े। क्लासेन ने इस मुकाबले से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 62 और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 52 रन की पारी खेली थी।
करियर
ऐसा रहा है क्लासेन का IPL करियर
क्लासेन ने पहला IPL मुकाबला साल 2018 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 55 मुकाबले खेले हैं और इसकी 51 पारियों में 41 की शानदार औसत के साथ 1,763 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 165.07 की रही है। क्लासेन 8 पारियों में नाबाद भी रहे हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 10 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 105* रन रहा है। इस खिलाड़ी के बल्ले से 117 चौके और 99 छक्के निकले हैं।