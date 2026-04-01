IPL 2026: हेनरिक क्लासेन ने स्विच हिट पर लगाया जोरदार छक्का, यहां देखें वीडियो 

Did he just reverse hit that into the stands? 🤯 We are officially being Out-Klaased tonight 🤌 Updates ▶️ https://t.co/ypWTkEr2Rc #TATAIPL | #KhelBindaas | #MIvSRH pic.twitter.com/AnYqPuoggl

लेखा-जोखा

SRH ने 6 विकेट से जीता मैच

MI ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 243/5 का स्कोर बनाया, जिसमें रयान रिकेल्टन का शतक (123*) रहा। जवाब में अभिषेक शर्मा (45) और हेड ने पावरप्ले में 92 रन जोड़ते हुए जोरदार शुरुआत दिलाई। सलामी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद क्लासेन ने संघर्ष दिखाकर जीत दिलाई। आखिरी ओवरों में बल्लेबाजी के लिए आए सलिल अरोरा ने 10 गेंदों में नाबाद 30 रन बनाए।