IPL 2026: RCB के खिलाफ मैच से पहले टीम के साथ जुड़ेंगे हार्दिक पांड्या

मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान हार्दिक पांड्या लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ पिछले मैच में नहीं खेले थे। अब MI का अगला मैच 10 मई को रायपुर स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होना है। इस मैच के लिए MI के ज्यादातर खिलाड़ी (पांड्या को छोड़कर) रायपुर पहुंच चुके हैं। अब खबर है कि पांड्या भी गुरुवार (7 मई) की रात को रायपुर पहुंचेंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिपोर्ट क्या RCB के खिलाफ मैच खेलेंगे पांड्या? पांड्या चोट (पीठ की ऐंठन) के कारण पिछला मैच नहीं खेले थे। ऐसे में अब भी उनके अगले मैच में खेलने को लेकर स्पष्टता नहीं है। उनकी हिस्सेदारी फिटनेस पर निर्भर करेगी। क्रिकबज के मुताबिक, MI के एक सूत्र ने कहा, "यह नितिन पटेल और मेडिकल टीम पर निर्भर करता है। पांड्या शुक्रवार (8 मई) को नेट्स में अभ्यास करेंगे, जिसके बाद मेडिकल टीम उनकी उपलब्धता पर फैसला लेगी।"

प्रदर्शन खराब रहा है पांड्या का प्रदर्शन पिछले शनिवार (2 मई) को पांड्या CSK के खिलाफ मैच में खेले थे। उस मुकाबले में MI को 8 विकेट से शिकस्त मिली थी। चेपॉक में हुए मैच में उन्होंने 2 ओवर गेंदबाजी की और नंबर-6 पर बल्लेबाजी करते हुए 23 गेंदों में 18 रन बनाए थे। IPL 2026 में उन्होंने 8 मैचों में 146 रन बनाए हैं। उनकी गेंदबाजी भी कुछ खास नहीं रही है। अपने 8 मैचों में उन्होंने सिर्फ 4 विकेट लिए हैं।

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