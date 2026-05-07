भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव बने पिता, पत्नी देविशा ने बेटी को दिया जन्म
क्या है खबर?
भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव पिता बने हैं। उनकी पत्नी देविशा शेट्टी ने बेटी को जन्म दिया है। इस समय खेली जा रही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में सूर्यकुमार 4 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ मैच में खेले थे। MI को अब अपने अगले मैच में 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से भिड़ना है और इस मैच में सूर्यकुमार के हिस्सा लेने को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं है।
शादी
2016 में शादी के बंधन में बंधे थे सूर्यकुमार
सूर्यकुमार ने 2016 में देविशा के साथ शादी की थी। ये जोड़ी शादी से पहले एक-दूसरे को लंबे समय तक डेट कर चुके थे। सूर्यकुमार जब भी भारतीय टीम में खेलते हुए नजर आते हैं या IPL में MI से खेलते हैं, तब अमूमन देविशा भी मैदान पर नजर आती हैं। बता दें कि सूर्यकुमार इस समय परिवार के साथ मौजूद हैं, जबकि MI के बाकी खिलाड़ी अगले मैच के लिए रायपुर पहुंच चुके हैं।
प्रदर्शन
IPL 2026 में सूर्यकुमार ने किया है निराश
IPL 2026 में सूर्यकुमार नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। उन्होंने अब तक 10 पारियों में 19.50 की औसत और 145.52 की स्ट्राइक रेट के साथ 195 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने एक अर्धशतक लगाया है। उनकी टीम ने इस सीजन में निराश किया है। IPL 2026 में MI ने अब तक 10 मैच खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 3 में जीत दर्ज की है और 7 में हार झेली है।