भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव बने पिता, पत्नी देविशा ने बेटी को दिया जन्म

शादी

2016 में शादी के बंधन में बंधे थे सूर्यकुमार

सूर्यकुमार ने 2016 में देविशा के साथ शादी की थी। ये जोड़ी शादी से पहले एक-दूसरे को लंबे समय तक डेट कर चुके थे। सूर्यकुमार जब भी भारतीय टीम में खेलते हुए नजर आते हैं या IPL में MI से खेलते हैं, तब अमूमन देविशा भी मैदान पर नजर आती हैं। बता दें कि सूर्यकुमार इस समय परिवार के साथ मौजूद हैं, जबकि MI के बाकी खिलाड़ी अगले मैच के लिए रायपुर पहुंच चुके हैं।