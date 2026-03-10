IPL 2026: मैथ्यू हेडन को गुजरात टाइटंस ने बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगामी संस्करण की शुरुआत 28 मार्च से होनी है, जिसके पूरे शेड्यूल की आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। इस बीच गुजरात टाइटंस (GT) फ्रेंचाइजी ने IPL 2026 से ठीक पहले मैथ्यू हेडन को बतौर बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज हेडन IPL में 32 मैचों में खेल चुके हैं और अब कोच की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

बयान हेडन का अनुभव GT के बल्लेबाजों को निखारने में आएगा काम GT के क्रिकेट डायरेक्टर विक्रम सोलंकी ने इस नियुक्ति पर कहा, "मैथ्यू हेडन की नियुक्ति हमारी यात्रा के एक अहम पड़ाव पर हुई है। एक फ्रेंचाइजी के तौर हम लगातार अपने क्रिकेटिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सबसे ऊंचे स्तर पर उनका अनुभव, और उभरती हुई प्रतिभा को मार्गदर्शन करने की उनकी काबिलियत, आने वाले सीजन में हमारे बल्लेबाजों के काम आएगी।"

Powerhouse. Legend. Now our Batting Coach



Saying 'Hay-Dost' to @HaydosTweets — Gujarat Titans (@gujarat_titans) March 10, 2026

करियर IPL में CSK से खेल चुके हैं हेडन हेडन IPL में 3 संस्करण में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बल्लेबाजी में उन्होंने 32 पारियों में 36.90 की औसत और 137.51 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,107 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 93 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 8 अर्धशतक लगाए थे। वह CSK की ओर से एक खिताब (2010) जीत चुके हैं। उन्होंने IPL 2010 के फाइनल में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 17 रन बनाए थे।

