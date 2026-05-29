IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी की एक और धमाकेदार पारी के बाद वायरल हुए ये मजेदार मीम्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के दूसरे क्वालीफायर में राजस्थान रॉयल्स (RR) के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 96 रन की पारी खेली। इसके साथ ही वह IPL में भारत के लिए सबसे तेज 1,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। वह पावरप्ले के दौरान एक टी-20 टूर्नामेंट में 500+ रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने। वैभव लगातार दूसरे मैच में शतक बनाने से चूक गए। उनके कई मजेदार मीम्स वायरल हो रहे हैं। आइए उनपर नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही वैभव की पारी
RR को 9 रन पर 2 झटके लगे थे। यहां से वैभव ने रविंद्र जडेजा के साथ पारी संभाली। दोनों ने 65 गेंदों में 127 रन की साझेदारी निभाई। वैभव ने 47 गेंदों का सामना किया और 96 रन बनाकर कगिसो रबाडा की गेंद पर आउट हुए। उनका कैच प्रसिद्ध कृष्णा ने पकड़ा। उन्होंने 8 चौके और 7 छक्के जड़े। उनकी स्ट्राइक रेट 204.26 की रही। पिछले मैच में वैभव ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 97 रन बनाए थे।
Rajasthan Royals batting in 2026— Rajabets 🇮🇳👑 (@rajabetsindia) May 29, 2026
Vaibhav Sooryavanshi 🫡#GTvsRR pic.twitter.com/IL0zDkcrcj
Vaibhav Sooryavanshi has built a massive fan base for himself. People will now turn up to watch matches just to see him bat. pic.twitter.com/dm2WhU2hiL— R A T N I S H (@LoyalSachinFan) May 29, 2026
Police ke saamne bowlers ka murder karta hai pic.twitter.com/rY4SR8ZTTj— Sagar (@sagarcasm) May 29, 2026
Vaibhav aapki century ho sakti hai— Sagar (@sagarcasm) May 29, 2026
Meanwhile Vaibhav: pic.twitter.com/nlRf1LuMvB
-Most Sixes in a Single Season— Sagar (@sagarcasm) May 29, 2026
-Most Runs by an Uncapped Player in a season
-First player to hit 500 runs in powerplay
-Fastest 1000 runs in IPL
Vaibhav Sooryavanshi be like: pic.twitter.com/opdr551YnH
Baby Goat Vaibhav Sooryavanshi carrying Rajasthan Royals in this IPL #RRvsGT #GTvsRR pic.twitter.com/9psugehMXF— Raja Babu (@GaurangBhardwa1) May 29, 2026
Vaibhav Sooryavanshi Is Playing With Bowlers Like He Is Doing In This Video 🤩 pic.twitter.com/YPM7OKex21— Khan (@Khanmohammed12) May 29, 2026
Vaibhav Sooryavanshi ka kamaal🔥 pic.twitter.com/IEWPPkPOrW— Abhishek (@be_mewadi) May 29, 2026