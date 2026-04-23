IPL: 15 साल में पहली बार MI बनाम CSK मुकाबले में नहीं खेले रोहित और धोनी
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 33वां मुकाबला चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच हुआ। इस मैच में CSK के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और MI के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा दोनों ही मैदान पर चोटिल होने के कारण नहीं उतरे। इससे पहले IPL में दोनों टीमों के बीच 39 मुकाबले खेले गए थे और हर बार इनमें से कोई एक खिलाड़ी जरूर मैदान पर उतरा था। 15 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है।
कप्तान
कप्तान के तौर पर ऐसे रहे हैं दोनों के आंकड़े
धोनी ने साल 2008 से 2025 तक कप्तानी की थी। इस दौरान टीम ने 235 मुकाबले खेले थे। टीम को 136 मैच में जीत मिली थी। 97 मैच में हार मिली। 2 मैच में कोई नतीजा नहीं निकला। धोनी ने 5 बार CSK को चैंपियन बनाया था। रोहित 2013 से 2023 तक MI की कप्तानी की थी। इस दौरान टीम ने 158 मुकाबले खेले थे और उसे 87 मैच में जीत मिली थी। 67 मैच में उसे हार मिली थी।
करियर
दोनों के IPL करियर पर एक नजर
धोनी ने 278 मुकाबले खेले हैं और इसकी 242 पारियों में 38.30 की औसत से 5,439 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 24 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 84* रन रहा है। रोहित ने अब तक 276 मैच खेले हैं और इसकी 271 पारियों में 29.92 की औसत और 132.60 की स्ट्राइक रेट से 7,183 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 48 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 109* रन रहा है।