रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी चोटिल हैं (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL: 15 साल में पहली बार MI बनाम CSK मुकाबले में नहीं खेले रोहित और धोनी

लेखन आदर्श कुमार 08:08 pm Apr 23, 202608:08 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 33वां मुकाबला चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच हुआ। इस मैच में CSK के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और MI के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा दोनों ही मैदान पर चोटिल होने के कारण नहीं उतरे। इससे पहले IPL में दोनों टीमों के बीच 39 मुकाबले खेले गए थे और हर बार इनमें से कोई एक खिलाड़ी जरूर मैदान पर उतरा था। 15 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है।