IPL 2026: जानिए क्यों अब बेंगलुरु की जगह अहमदाबाद में खेला जाएगा फाइनल मैच 

बयान BCCI ने जारी किया था ये बयान मूल रूप से IPL की मौजूदा चैंपियन टीम के घरेलू मैदान को फाइनल की मेजबानी दी जाती है, लेकिन कुछ कारणों से इस बाद ऐसा नहीं हो पाया है। BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि IPL 2026 के फाइनल की मेजबानी के लिए बेंगलुरु को चुना गया था, लेकिन स्थानीय संघ और अधिकारियों की कुछ आवश्यकताएं BCCI के स्थापित दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल के बाहर थीं। ऐसे में आयोजन स्थल को स्थानांतरित कर दिया गया।

बारिश बारिश की संभावना के बीच हुआ बदलाव इस बदलाव के पीछे प्रमुख कारण बेंगलुरु में बारिश की संभावना भी है। दरअसल, मई के आखिरी सप्ताह में बेंगलुरु में बारिश की संभावना है और BCCI नहीं चाहता कि टूर्नामेंट का फाइनल मैच बाधित हो। अहमदाबाद का स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान है, जहां बड़ी संख्या में दर्शक मैच का आनंद ले सकते हैं। साथ ही अहमदबाद का मौसम बेंगलुरु की तुलना में साफ रहने की उम्मीद है, जिससे मैच बिना रुकावट पूरा हो सके।

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