ईशान मलिंगा ने शानदार गेंदबाजी की (तस्वीर: एक्स@IPL)

IPL 2026: ईशान मलिंगा ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'

लेखन आदर्श कुमार 12:07 am Apr 19, 202612:07 am

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 27वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। यह उनका IPL में अब तक का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा है। उनकी इस गेंदबाजी के कारण ही SRH की टीम मैच में 10 रन से जीत दर्ज करने में सफल रही। मलिंगा को इस प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' के पुरस्कार से नवाजा गया।