IPL 2026, एलिमिनेटर: SRH ने RR के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन

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RR के खिलाफ SRH का पलड़ा रहा है भारी

IPL इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 23 मुकाबले हुए हैं। इस दौरान SRH को 14 मैच में जीत मिली है। RR 9 मुकाबले अपने नाम करने में सफल हो पाई है। इस सीजन दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले हुए हैं। दोनों मैच में SRH ने जीत दर्ज की है। पहले मैच में उसे 5 विकेट और दूसरे मैच में 57 रन से जीत मिली थी। RR ने SRH को आखिरी बार IPL 2023 में हराया था।