IPL 2026: ब्राइडन कार्स की जगह पर SRH में शामिल हुए दिलशान मदुशंका 

SRH

75 लाख रुपये में SRH से जुड़े मदुशंका

मदुशंका SRH में 75 लाख रुपये में शामिल होंगे। यह श्रीलंकाई गेंदबाज इससे पहले IPL में मुंबई इंडियंस (MI) का हिस्सा रह चुका है। हालांकि, उन्होंने इस लीग में डेब्यू नहीं किया है। वह पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) और लंका प्रीमियर लीग (LPL) में खेल चुके हैं। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपने टी-20 क्रिकेट करियर में अब तक 63 मैचों में 30.24 की औसत के साथ 61 विकेट लिए हैं।