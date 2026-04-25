IPL 2026: ध्रुव जुरेल ने SRH के खिलाफ जड़ा तीसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

जुरेल ने मैच में 35 गेंदों का सामना किया और 51 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 145.71 की रही। तीसरे विकेट के लिए इस खिलाड़ी ने वैभव (103) के साथ मिलकर 62 गेंदों में 112 रन की साझेदारी निभाई। पिछली 3 पारियों में जुरेल का स्कोर 0, 5 और 0 का रहा था। उससे पहले उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 81* रन की पारी खेली थी।

करियर

ऐसा रहा है जुरेल का IPL करियर

जुरेल ने अपना पहला मुकाबला IPL 2023 में खेला था। उन्होंने 50 मुकाबले खेले हैं और इसकी 43 पारियों में 912 रन बनाए हैं। उनकी औसत 29.41 की रही है। इस खिलाड़ी ने 156.16 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। उनके बल्ले से 7 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 81* रन है। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 8 मैच की 8 पारियों में 33.14 की औसत और 163.38 की स्ट्राइक रेट से 232 रन बनाए हैं।