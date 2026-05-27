IPL 2026: ध्रुव जुरेल ने SRH के खिलाफ जड़ा चौथा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) के विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी (50) खेली। यह उनके IPL करियर का 10वां और SRH के खिलाफ चौथा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 20 गेंदों में पूरा किया। यह इस संस्करण उनका छठा अर्धशतक रहा है। उनकी पारी की बदौलत ही RR की टीम मैच में मजबूत स्कोर खड़ा करने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही जुरेल की पारी और साझेदारी? RR को पहले बल्लेबाजी करते हुए 125 रन के कुल स्कोर पर वैभव सूर्यवंशी (97) के रूप में पहला झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर जुरेल ने एक छोर सांभाला और कप्तान रियान पराग (26) के साथ तीसरे विकेट के लिए 21 गेंदों में 55 रन की साझेदारी निभाई। इस दौरान उन्होंने काफी आक्रामक बल्लेबाजी की और सभी गेंदबाजों के खिलाफ बड़े शॉट्स खेले। वह 21 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों से 50 रन बनाकर आउट हुए।

उपलब्धि RR के लिए IPL के एक संस्करण में दूसरे सर्वाधिक 50+ स्कोर जुरेल ने IPL 2026 में 15 मैचों में 39.08 की औसत और 155.35 की औसत से 508 रन बनाए हैं। इसमें 6 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 81* रन रहा है। वह RR के लिए एक IPL संस्करण में संयुक्त रूप से दूसरे सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में जायसवाल (2023 और 2025 में 6-6) की बराबरी की है। सूची में जोस बटलर (8, IPL 2022) पहले नंबर पर हैं।

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