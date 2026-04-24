IPL 2026: देवदत्त पडिक्कल ने GT के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, 2,000 रन भी पूरे किए

IPL 2026: देवदत्त पडिक्कल ने GT के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, 2,000 रन भी पूरे किए
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 34वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (55) खेली। यह उनके IPL करियर का 14वां और GT के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 20 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही RCB की टीम शुरुआत झटके से उबरते हुए तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ी। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही पडिक्कल की पारी और साझेदारी?
206 रन का लक्ष्य लेकर उतरी RCB को 24 रन पर ही जैकब बेथल (14) के रूप में पहला झटका लग गया था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए पडिक्क्ल ने विराट कोहली (81) के साथ धमाकेदार बदल्लेबाजी करते हुए दूसरे विकेट के लिए 59 गेंदों में 115 रन शतकीय साझेदारी निभाई। इस दौरान उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। वह अपनी पारी में 27 गेंदों में 2 चौके और 6 छक्कों की मदद से 55 रन बनाकर आउट हुए।
उपलब्धि
पडिक्कल ने पूरे किए 2,000 IPL रन
पडिक्कल ने पारी के दौरान एक खास उपलब्धि भी हासिल की। पारी का 41वां रन बनाते ही उनके IPL में 2,000 रन पूरे हो गए। वह इस लीग में यह उपलब्धि हासिल करने वाले 52वें बल्लेबाज बने हैं। सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड कोहली (8,989) के नाम दर्ज है।
करियर
कैसा रहा है पडिक्कल का IPL करियर?
25 वर्षीय पडि्डकल ने अपना IPL डेब्यू सितंबर, 2020 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ किया था। तब से लेकर अब तक वह 81 मैच खेल चुके हैं। वह 80 पारियों में 26.16 की औसत और 130.52 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,014 रन बना चुके हैं। लीग में उनके नाम 209 चौके और 69 छक्के दर्ज हैं। उनका इस लीग में उच्चतम स्कोर 101 रन का है। इसके अलावा वह 14 अर्धशतक भी जड़ चुके हैं।