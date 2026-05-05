IPL 2026: CSK ने DC को हराते हुए अपनी 5वीं जीत दर्ज की, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 48वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 8 विकेट से हराते हुए अपनी 5वीं जीत दर्ज की। अरुण जेटली स्टेडियम में हुए मैच में DC ने पहले खेलते हुए 155/7 का स्कोर बनाया। जवाब में CSK ने संजू सैमसन की पारी (87*) की मदद से 18वें ओवर में लक्ष्य हासिल किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती CSK की टीम
पहले खेलते हुए DC ने 69 रन तक अपने शीर्षक्रम के 5 विकेट गंवा दिए। इस बीच केएल राहुल (12) और पथुम निसांका (19) बड़ी पारी नहीं खेल सके। संकट की घड़ी में ट्रिस्टन स्टब्स (38) और समीर रिजवी (40*) ने टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंचाया। जवाब में कप्तान रुतुराज गायकवाड़ (6) और उर्विल पटेल (17) के आउट होने बाद सैमसन और कार्तिक शर्मा (41*) ने उपयोगी पारियां खेलकर जीत दिलाई।
जानकारी
DC ने पावरप्ले में बनाए 44 रन
DC ने सधी हुई गेंदबाजी के सामने पावरप्ले के बाद 44/1 का स्कोर बनाया। यह मौजूदा सीजन में DC का पावरप्ले में तीसरा सबसे कम स्कोर है। बता दें कि DC ने GT के खिलाफ 28/3 और RR के विरुद्ध 41/4 रन बनाए थे।
अक्षर पटेल
अक्षर पटेल का निराशाजनक प्रदर्शन जारी
CSK के खिलाफ मैच में अक्षर सिर्फ 6 गेंदों में 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी पारी का अंत गुरजपनीत सिंह ने किया। IPL 2026 में DC की कप्तानी करते हुए उन्होंने 7 पारियों में 5.50 की खराब औसत और 89.18 की स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 33 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने सिर्फ एक पारी में दहाई का आंकड़ा पार किया है। उनके स्कोर क्रमशः 2, 0, 2, 26*, 1, 2 और 0 रन रहे।
पारी
स्टब्स और रिजवी ने खेली संघर्षपूर्ण पारियां
स्टब्स ने 31 गेंदों में 38 रन की पारी खेली, जिसमें एक चौका और 2 छक्का शामिल रहा। उनकी पारी का अंत जेमी ओवरटन ने पारी के 19वें ओवर में किया। वहीं, रिजवी ने 24 गेंदों में 166.67 की स्ट्राइक रेट के साथ नाबाद 40 रन बनाए। उन्होंने 4 चौके भी लगाए। इस जोड़ी ने छठे विकेट के लिए 47 गेंदों में 65 रन की उपयोगी साझेदारी निभाई।
सैमसन
सैमसन ने लगाया अर्धशतक
पारी की शुरुआत करते हुए सैमसन ने संभलकर बल्लेबाजी की। उन्होंने अपने शुरुआती 15 गेंदों में 14 रन बनाए थे। क्रीज पर टिकने के बाद उन्होंने रन गति में इजाफा किया और 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह IPL में उनका 27वां अर्धशतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने कार्तिक शर्मा के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी निभाई।
जानकारी
कार्तिक ने निभाया अच्छा साथ
CSK ने जब 44 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब कार्तिक क्रीज पर आए। उन्होंने टिककर बल्लेबाजी करते हुए सैमसन का अच्छा साथ निभाया। वह 31 गेंदों पर 41 रन बनाकर नाबाद रहे।
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10 POINTS FOR CHENNAI SUPER KINGS IN IPL 2026 😍🔥 pic.twitter.com/rELEwgKlNX— Johns. (@CricCrazyJohns) May 5, 2026