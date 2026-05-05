विवेक अग्निहोत्री ने 'द बंगाल फाइल्स' पर लगे प्रतिबंध को याद किया

ममता बनर्जी की हार पर विवेक अग्निहोत्री बोले- अब बंगाल के लोग सिर ऊंचा करके चलेंगे

लेखन ज्योति सिंह 10:42 am May 05, 202610:42 am

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में राजनीति का तख्तापलट होने से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। भवानीपुर सीट से उन्हें भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी से करारी हार मिली। अब दिग्गज निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने इस राजनीतिक घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' (2025) के बंगाल में रिलीज के बाद आईं कथित मुश्किलों पर बात की थी। साथ में एक लंबा चौड़ा पोस्ट साझा किया है।