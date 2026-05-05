IPL 2026: अक्षर पटेल अपनी छठी पारी में दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके, जानिए आंकड़े

आंकड़े

IPL 2026 में खराब रही अक्षर की बल्लेबाजी

CSK के खिलाफ मैच में अक्षर सिर्फ 6 गेंदों में 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी पारी का अंत गुरजपनीत सिंह ने किया। IPL 2026 में DC की कप्तानी करते हुए उन्होंने 7 पारियों में 5.50 की खराब औसत और 89.18 की स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 33 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने सिर्फ एक पारी में दहाई का आंकड़ा पार किया है। उनके स्कोर क्रमशः 2, 0, 2, 26*, 1, 2 और 0 रन रहे।