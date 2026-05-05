अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर 95.39 पर पहुंचा भारतीय रुपया
क्या है खबर?
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मंगलवार (5 मई) को भारतीय रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। भारतीय मुद्रा गिरकर 95.39 रुपये प्रति डॉलर पर आ गई, जो 0.3 फीसदी की गिरावट थी। इसने गुरुवार को बने अपने पिछले रिकॉर्ड निचले स्तर 95.33 को भी पार कर लिया। इससे पहले शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये 22 पैसे गिरकर 95.31 पर खुला। इसके अलावा, इंडोनेशियाई रुपिया और फिलीपीन पेसो सहित अन्य एशियाई मुद्राओं में भी गिरावट आई।
कारण
इस कारण आ रही रुपये में गिरावट
अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध के बाद तेल आयात करने वाली अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। विशेषज्ञ भारतीय मुद्रा के कमजोर होने की मुख्य वजह भी इसी को मान रहे हैं। एक प्रमुख आयातक होने के नाते तेल की बढ़ती कीमतों ने डॉलर की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे विनिर्माण गतिविधि में वृद्धि जैसे घरेलू बुनियादी कारकों के स्थिर रहने के बावजूद रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है।
उपाय
RBI कर सकती है यह उपाय
हाल के उच्चतम स्तर से विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के साथ विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का हस्तक्षेप अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। रिपोर्ट्स से संकेत मिलता है कि RBI डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए अप्रवासी भारतीयों से जमा राशि आकर्षित करने या निवेश नियमों में ढील देने जैसे उपायों पर विचार कर सकता है। ये ऐसे कदम हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से मुद्रा को स्थिर करने में मदद की है।