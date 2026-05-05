डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में गिरावट आई है

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर 95.39 पर पहुंचा भारतीय रुपया

क्या है खबर?

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मंगलवार (5 मई) को भारतीय रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। भारतीय मुद्रा गिरकर 95.39 रुपये प्रति डॉलर पर आ गई, जो 0.3 फीसदी की गिरावट थी। इसने गुरुवार को बने अपने पिछले रिकॉर्ड निचले स्तर 95.33 को भी पार कर लिया। इससे पहले शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये 22 पैसे गिरकर 95.31 पर खुला। इसके अलावा, इंडोनेशियाई रुपिया और फिलीपीन पेसो सहित अन्य एशियाई मुद्राओं में भी गिरावट आई।