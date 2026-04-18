IPL 2026: DC ने RCB को हराकर दर्ज की अपनी तीसरी जीत, ये बने रिकॉर्ड्स 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 26वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 6 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने इस संस्करण अपनी तीसरी जीत दर्ज की है। 2 मुकाबलों में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं, RCB इस संस्करण अपना दूसरा मुकाबला हारी है। 4 मैच में इस टीम ने जीत दर्ज की है। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा DC ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। RCB के लिए फिलिप सॉल्ट ने सबसे बड़ी 63 रन की पारी खेली। उनके अलावा और कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। टीम ने 175/8 का स्कोर बनाया। जवाब में DC को शुरुआती झटके लगे, लेकिन केएल राहुल (57) और ट्रिस्टन स्टब्स (60) की शानदार पारियों के दम पर टीम ने जीत हासिल कर ली। भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट चटकाए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए।

जानकारी आखिरी ओवर में डेविड मिलर ने पलटा खेल आखिरी ओवर में DC को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। पहले 2 गेंद पर 2 रन बने, लेकिन इसके बाद डेविड मिलर ने लगातार 3 गेंदें (6, 6 और 4) सीमा रेखा के बाहर भेजकर मैच DC के नाम करा दिया।

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मैच RCB ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला अपना 100वां मुकाबला यह मैच RCB का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 100वां मुकाबला रहा। वह IPL इतिहास में किसी एक स्टेडियम में 100 मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है। उसे 49 मैच में जीत और 47 मुकाबलों में हार मिली है। इस सूची में दूसरे स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) है। उसने ईडन गार्डन में 98 मुकाबले खेले हैं। उसे 54 मैच में जीत और 42 मैच में हार मिली है।

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अर्धशतक सॉल्ट ने DC के खिलाफ जड़ा दूसरा अर्धशतक सॉल्ट ने 38 गेंदों का सामना किया और 63 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 165.79 की रही। यह उनके IPL करियर का 12वां और DC के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 30 गेंदों में पूरा किया। वह अब तक 40 मैचों में 34 की औसत और 174.48 की स्ट्राइक रेट से 1,258 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस खिलाड़ी ने टी-20 क्रिकेट में अपने 8,500 रन भी पूरे किए।

उपलब्धि टिम डेविड ने पूरे किए 1,000 IPL रन टिम डेविड ने 17 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान उन्होंने अपने IPL करियर में 1,000 रन भी पूरे कर लिए। IPL में 1,000 रन पूरे करने के मामले में डेविड दूसरे सबसे तेज (गेंदों के आधार पर) बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सिर्फ 560 गेंदों में यह आंकड़ा छूआ है। इस सूची में पहले स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी आंद्रे रसेल हैं, जिन्होंने 545 गेंदों में 1,000 रन बनाए थे।

गेंदबाजी DC की गेंदबाजों ने किया अच्छा प्रदर्शन DC के गेंदबाजों ने मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। लुंगी एनगिडी ने 4 ओवर में 39 रन खर्च किए और 2 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 8 की रही। कप्तान अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। उनकी इकॉनमी रेट 6 की रही। मुकेश कुमार ने 4 ओवर में 32 रन खर्च कर एक विकेट लिया। उनकी इकॉनमी 8 की रही।

DC राहुल ने जड़ा 42वां अर्धशतक राहुल ने 34 गेंदों का सामना किया और 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 167.65 की रही। इस खिलाड़ी ने 30 गेंदों का सामना कर अपना अर्धशतक पूरा किया। ये उनके IPL करियर का 42वां अर्धशतक साबित हुआ। राहुल ने IPL 2026 में अपना दूसरा अर्धशतक लगाया। अब तक इस खिलाड़ी ने IPL में 150 मुकाबले खेले हैं और इसकी 141 पारियों में 45.67 की औसत से 5,390 रन बनाए हैं।

घातक भुवनेश्वर ने की घातक गेंदबाजी भुवनेश्वर ने मैच में घातक गेंदबाजी की और 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 6.50 की रही। उन्होंने DC को शुरुआती झटके दिए और एक समय उनके 3 बल्लेबाज सिर्फ 18 रन पर पवेलियन में थे। इस खिलाडी़ ने पथुम निसांका (1), करुण नायर (5) और समीर रिजवी (2) को शुरुआती ओवर में ही पवेलियन की राह दिखाई। ये खिलाड़ी IPL के इतिहास में 200 से ज्यादा विकेट लेने वाला एकमात्र तेज गेंदबाज है।