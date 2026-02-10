LOADING...
DC ने इयान बेल को अपना कोच नियुक्त किया (तस्वीर: एक्स/@ICC)

IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने इयान बेल को अपना सहायक कोच नियुक्त किया

लेखन अंकित पसबोला
Feb 10, 2026
07:26 pm
क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज इयान बेल अब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सहायक कोच के तौर पर नजर आने वाले हैं। दरअसल, दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने IPL 2026 से पहले बेल को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है। फ्रैंचाइजी ने मंगलवार (10 फरवरी) को अपने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की पुष्टि की। बता दें कि बेल फ्रेंचाइजी लीग के अलावा अंतरराष्ट्रीय टीमों के साथ भी कोचिंग कर चुके हैं।

ट्विटर पोस्ट

DC ने किया ऐलान

करियर 

ऐसा रहा था बेल का अंतरराष्ट्रीय करियर

बेल ने अपने टेस्ट करियर में 118 मैच खेले, जिसमें 42.69 की औसत के साथ 7,727 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 22 शतक और 46 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने 161 वनडे में 37.87 की औसत और 77.16 की स्ट्राइक रेट से 5,416 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 4 शतक भी लगाए थे। उन्होंने 8 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भी इंग्लिश टीम का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने 26.85 की औसत से 188 रन बनाए थे।

कोचिंग करियर 

बेल का ऐसा रहा रहा है कोचिंग का अनुभव

2020 में संन्यास लेने के बाद से बेल ने कोच के तौर पर पर काम किया है। उन्होंने पहले इंग्लैंड की अंडर-19 और इंग्लैंड लायंस टीमों के बल्लेबाजी कोच, होबार्ट हरिकेंस में सहायक कोच, डर्बीशायर में सलाहकार बल्लेबाजी कोच और 2023 वनडे विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड पुरुष टीम के सहायक कोच के रूप में काम किया है। इनके अलावा वह बिग बैश लीग और द हंड्रेड में भी कोचिंग दे चुके हैं।

