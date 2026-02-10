IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने इयान बेल को अपना सहायक कोच नियुक्त किया

The England great is now a Dilliwala 💙❤️ Welcome home, Ian Bell 🏡😌 pic.twitter.com/UqYE53rbrx

करियर

ऐसा रहा था बेल का अंतरराष्ट्रीय करियर

बेल ने अपने टेस्ट करियर में 118 मैच खेले, जिसमें 42.69 की औसत के साथ 7,727 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 22 शतक और 46 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने 161 वनडे में 37.87 की औसत और 77.16 की स्ट्राइक रेट से 5,416 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 4 शतक भी लगाए थे। उन्होंने 8 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भी इंग्लिश टीम का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने 26.85 की औसत से 188 रन बनाए थे।