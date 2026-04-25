IPL 2026: DC 264 रन बनाने के बाद भी PBKS से हारी, वायरल हुए मजेदार मीम्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 35वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 6 विकेट से हरा दिया। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए DC ने 264/2 का स्कोर बनाया था। इसके बावजूद टीम मुकाबला हार गई। उनके गेंदबाजों की जमकर कुटाई हुई। इसके अलावा उनके फिल्डरों ने कई आसान कैच भी छोड़े। सोशल मीडिया पर DC को जमकर ट्रोल किया गया। ऐसे में आइए वायरल मीम्स पर नजर डालते हैं।
जीत
ऐसे मिली PBKS को जीत
DC ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनका ये फैसला सही साबित हुआ। DC ने 264/2 का स्कोर खड़ा किया। केएल राहुल (152) और नितीश राणा (91) ने धमाकेदार पारियां खेलीं। जवाब में प्रभसिमरन सिंह (76) और प्रियांश आर्य (43) ने PBKS को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद श्रेयस अय्यर (71*) ने टीम को जीत दिला दी। श्रेयस के 2 कैच करुण नायर ने छोड़े। PBKS ने 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
ट्विटर पोस्ट
When you make 150 and still lose the match pic.twitter.com/Vh5mQZeajR— Sagar (@sagarcasm) April 25, 2026
ट्विटर पोस्ट
Save money.— Dinda Academy (@academy_dinda) April 25, 2026
Save time.
Save resources.
Save energy.
Just stop IPL and handover the trophy to PBKS🙏🏽 pic.twitter.com/wOCGzv2qaR
ट्विटर पोस्ट
ट्विटर पोस्ट
Punjab and Delhi have given us explosive entertainment for 2 days pic.twitter.com/JPTG5iN31P— Sagar (@sagarcasm) April 25, 2026
ट्विटर पोस्ट
Karun Nair, please open a YT channel and leave cricket 🤡 pic.twitter.com/jzLwn5gpiA— Homie (@homelander_yyy) April 25, 2026
ट्विटर पोस्ट
Karun nair#DCvsPBKS pic.twitter.com/Uv2tgLW6OH— Raja Babu (@GaurangBhardwa1) April 25, 2026
ट्विटर पोस्ट
Delhi Batting Delhi Bowling #DCvsPKBS pic.twitter.com/fKe0GViCH3— Sachya (@sachya2002) April 25, 2026
ट्विटर पोस्ट
Shreyas Iyer in every match pic.twitter.com/CloMlqdQe0— Sagar (@sagarcasm) April 25, 2026
ट्विटर पोस्ट
Axar Patel to karun nair #DCvsPBKS pic.twitter.com/U1iOUJmJVt— PULKIT KANSAL (@PulkitK107) April 25, 2026
ट्विटर पोस्ट
Bowlers from both teams at Kotla Stadium today 😭#PBKSvsDC pic.twitter.com/RJlCdf7RNE— Gagan🇮🇳 (@1no_aalsi_) April 25, 2026