IPL 2026: आखिरी लीग मुकाबले में DC ने KKR को हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के आखिरी लीग मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 40 रन से हरा दिया। दोनों टीमें इस सीजन प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई। KKR ने IPL 2026 में 6 मुकाबलों में जीत दर्ज की और 7 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं, DC को 7 मुकाबलों में जीत और 7 मैचों में हार मिली। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा KKR ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। DC ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203/5 का स्कोर बनाया। केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए। अक्षर पटेल के बल्ले से 39 रन निकले। जवाब में अजिंक्य रहाणे (63) ने KKR के लिए सबसे बड़ी पारी खेली। उन्हें छोड़कर KKR का कोई और बल्लेबाज मैच में अच्छा नहीं कर पाया। टीम 20 ओवर में 163 का स्कोर ही बना पाई। कुलदीप यादव और लुंगी एनगिडी ने 3-3 विकेट लिए।

अर्धशतक राहुल ने जड़ा इस सीजन अपना 5वां अर्धशतक राहुल ने 30 गेंदों का सामना किया और 60 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 5 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 200 की रही। ये उनके IPL करियर का 45वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 25 गेंद में पूरा किया। IPL 2026 में राहुल के बल्ले से निकला ये 5वां अर्धशतक है। राहुल ने IPL 2026 में 14 मुकाबले खेले और 45.61 की औसत से 593 रन बनाने में सफल रहे। उनकी स्ट्राइक रेट 174.41 की रही।

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कप्तानी रहाणे ने इस संस्करण अपना दूसरा अर्धशतक लगाया रहाणे ने 39 गेंदों का सामना किया और 63 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर आउट हुए। उनके बल्ले से 4 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 161.54 का रहा। ये उनके IPL करियर का 35वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 35 गेंदों में पूरा किया। इस सीजन उनके बल्ले से यह दूसरा पचासा निकला। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 14 पारियों में 25.76 की औसत से 335 रन बनाने में सफल रहे।

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उपलब्धि मनीष पांडे ने पूरे किए 4,000 रन मनीष ने IPL में अपने 4,000 रन पूरे कर लिए। मनीष ने अपनी पारी का 13वां रन लेते ही इस खास आंकड़े को छुआ। मनीष IPL में 4,000 रन पूरा करने वाले 21वें बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने 180 मैच की 164 पारी में ये उपलब्धि हासिल की। उनकी औसत करीब 30 की रही है। उन्होंने 121.83 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। उन्होंने 22 अर्धशतक और एक शतक लगाया है।

जानकारी कुलदीप ने की शानदार गेंदबाजी कुलदीप ने मैच में 4 ओवर गेंदबाजी की और 29 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 7.20 की रही। उन्होंने रहाणे (63), कैमरून ग्रीन (2) और रिंकू सिंह (0) को अपना शिकार बनाया। इस सीजन उन्होंने 12 मैच में 10 विकेट चटकाए।