डेविड मिलर ने PBKS के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेली है (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: डेविड मिलर ने PBKS के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 11:37 pm May 11, 202611:37 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 55वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बल्लेबाज डेविड मिलर ने पंजाब किंग्स (PBKS) के के खिलाफ मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (51) खेली। यह उनके IPL करियर का 14वां और PBKS के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 27 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही DC की टीम शुरुआती झटकाें से उभरक मैच जीतने में सफल रही। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।