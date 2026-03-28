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IPL 2026: CSK की टीम पहली बार धोनी और सुरेश रैना के बिना खेलेगी
CSK की टीम पहली बार धोनी और सुरेश रैना के बिना खेलेगी

IPL 2026: CSK की टीम पहली बार धोनी और सुरेश रैना के बिना खेलेगी

लेखन भारत शर्मा
Mar 28, 2026
02:54 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में पहली बार चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) की टीम अपने दोनों दिग्गज सितारों महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना के बिना मैच खेलने खेलेगी। रैना IPL से संन्यास ले चुके हैं, जबकि धोनी फिलहाल चोटिल हैं और अभी तक उससे उबर नहीं पाए हैं। बता दें कि इस संस्करण में CSK की कप्तानी रुतुराज गायकवाड़ के हाथों में ही होगी। यह कप्तान के तौर पर उनका तीसरा संस्करण होगा।

खासियत

CSK का प्रमुख चेहरा रहे हैं धोनी और रैना

2008 में IPL के पहले संस्करण में CSK का गठन हुआ था, तब धोनी और रैना को टीम का प्रमुख चेहरा माना गया था। मैथ्यू हेडन, माइकल हसी, मुथैया मुरलीधरन, डग बोलिंगर, एल्बी मोर्केल और शेन वॉटसन ने CSK के लिए IPL में खेला है, लेकिन ये दो भारतीय दिग्गज हमेशा CSK प्रशंसकों के दिलों में 'थला' और 'चिन्ना थला' के रूप में बने रहे हैं। ऐसे में इस बार दोनों का न होना प्रशंसकों के लिए निराशाजनक होगा।

चोट

पिंडली की चोट से जूझ रहे हैं धोनी

धोनी इस संस्करण CSK के शुरुआती 4 मैचों में नहीं खेल पाएंगे। टीम प्रबंधन ने शनिवार को इसकी पुष्टि भी कर दी है। बता दें कि धोनी को पिंडली में गंभीर चोट लग गई है। यह टीम के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वह 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स (RR), 3 अप्रैल को पंजाब किंग्स (PBKS), 5 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे।

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आंकड़े

धोनी और रैना के IPL आंकड़े

धोनी ने IPL में 278 मैच में 38.30 के औसत और लगभग 138 के स्ट्राइक रेट से 5,439 रन बनाए हैं। वह CSK के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी है। वह 100 पारियों में नाबाद भी रहे हैं। रैना ने 200 आईपीएल मैचों में 5,528 रन बनाए हैं। वह CSK के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने गुजरात लायंस के लिए 841 और धोनी ने राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए 576 रन भी बनाए हैं।

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