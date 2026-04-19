IPL 2026: CSK को लगा झटका, आयुष म्हात्रे 3 हफ्ते के लिए टूर्नामेंट से बाहर- रिपोर्ट 

SRH टूर्नामेंट में आगे वापसी की उम्मीद आयुष SRH के खिलाफ इम्पैक्ट खिलाड़ी के रूप में उतरे थे और 30 रन बनाकर खेल रहे थे। इसी दौरान उनके हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आया। दर्द में दिख रहे आयुष को तुरंत टीम के फिजियो टॉमी सिमसेक ने देखा। राहत की बात यह है कि चोट उतनी गंभीर नहीं मानी जा रही और फिलहाल उन्हें दर्द नहीं है। असली स्थिति जांच के बाद साफ होगी। बिना दर्द चल पाने से उनके टूर्नामेंट में आगे वापसी की उम्मीद बनी हुई है।

बयान CSK के बल्लेबाजी कोच ने कही ये बात CSK के बल्लेबाजी कोच माइक हसी ने आयुष की चोट पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से चोट काफी गंभीर लग रही है। वह हमारे लिए बड़ा नुकसान साबित होंगे, क्योंकि वह शानदार फॉर्म में थे।" हसी ने आयुष को एक बेहद प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी बताते हुए कहा कि अब उनकी जगह टीम में किसी और को मौका मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, "हमारे पास कुछ बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जिन्हें अब तक मौका नहीं मिल पाया है।"

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