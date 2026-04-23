IPL 2026: CSK ने MI को हराकर दर्ज की अपनी तीसरी जीत, ये बने रिकॉर्ड्स

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 33वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 103 रन से हरा दिया। इसी के साथ उसने IPL 2026 में अपनी तीसरी जीत दर्ज की। 4 मकुाबलों में इस टीम को हार का सामना भी करना पड़ा है। वहीं, MI को इस संस्करण 5वीं हार मिली है। टीम अब तक सिर्फ 2 मुकाबले ही जीत पाई है। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा MI ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। CSK के लिए संजू सैमसन ने शतकीय पारी (101*) खेली। उनके अलावा रुतुराज गायकवाड़ ने 14 गेंदों में 22 रन बनाए। CSK ने 207/6 का स्कोर बनाया। अल्लाह गजनफर और अश्विनी कुमार ने 2-2 विकेट चटकाए। जवाब में MI के लिए कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। अकील हुसैन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए। MI 19 ओवर में सिर्फ 109 का स्कोर रन ही बना पाई।

जानकारी रनों के लिहाज से MI को मिली सबसे बड़ी हार ये रनों के लिहाज से MI की सबसे बड़ी हार रही। इस मुकाबले से पहले IPL 2013 में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने MI को 87 रन से हराया था। IPL 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने MI को 85 रन से हराया था।

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शतक ऐसी रही सैमसन की शतकीय पारी CSK के लिए सैमसन सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। पहले विकेट के लिए उन्होंने गायकवाड़ के साथ 18 गेंदों में 32 रन जोड़े। इसके बाद सरफराज खान के साथ 16 गेंदों में 40 रन की साझेदारी निभाई। डेवाल्ड ब्रेविस के साथ उन्होंने 31 रन और कार्तिक शर्मा के साथ 43 रन जोड़े। उन्होंने 54 गेंदों का सामना कर 101* रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके और 6 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 187.04 की रही।

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ज्यादा सैमसन ने की केएल राहुल की बराबरी सैमसन ने इस शतक के साथ ही केएल राहुल की बराबरी कर ली। राहुल के भी IPL में 5 शतक हैं। अब सैमसन IPL में संयुक्त रूप से चौथे सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे ज्यादा शतक सिर्फ विराट कोहली (8), जोस बटलर (7) और क्रिस गेल (6) के हैं। सैमसन ने डेविड वार्नर, शुभमन गिल और शेन वॉटसन को पीछे छोड़ दिया है। इन खिलाड़ियों के IPL में 4-4 शतक हैं।

CSK CSK के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने सैमसन सैमसन IPL के इतिहास में संयुक्त रूप से CSK के लिए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने कप्तान गायकवाड़, मुरली विजय और शेन वॉटसन की बराबरी कर ली है। इन खिलाड़ियों ने भी CSK के लिए सबसे ज्यादा 2-2 शतक लगाए थे। CSK के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी माइक हसी, ब्रेडन मैकुलम, सुरेश रैना और अंबाती रायडू ने इस फ्रेंचाइजी के लिए एक-एक शतक अपने नाम किए थे।

जानकारी सैमसन एक IPL संस्करण में 2 शतक जड़ने वाले CSK के दूसरे बल्लेबाज सैमसन CSK के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने एक IPL संस्करण में 2 शतक जड़े हैं। उनसे पहले ये कारनामा वॉटसन ने किया था। उन्होंने IPL 2018 में 2 शतक लगाए थे।

रिकॉर्ड्स ये बड़े रिकॉर्ड्स सैमसन ने किए अपने नाम सैमसन CSK के पहले बल्लेबाज बने, जिन्होंने MI के खिलाफ कोई शतकीय पारी खेली। इस मुकाबले से पहले सबसे बड़ा स्कोर गायकवाड़ के नाम था। उन्होंने 88* रन की पारी खेली थी। टी-20 क्रिकेट में अब सैमसन के 8 शतक हो गए हैं। उन्होंने इस मामले में रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है। अब टी-20 क्रिकेट में भारत के लिए उनसे ज्यादा शतक सिर्फ कोहली और अभिषेक शर्मा ने बनाए हैं। इन दोनों के नाम 9-9 शतक हैं।

घातक ऐसी रही अकील की घातक गेंदबाजी अकील ने 4 ओवर गेंदबाजी की और एक मेडन के साथ सिर्फ 17 रन खर्च कर 4 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 4.20 की रही। इस खिलाड़ी ने दानिश मालेवार (0), नमन धीर (0), सूर्यकुमार यादव (36) और और तिलक वर्मा (37) को अपना शिकार बनाया। अकील ने IPL में पहली बार 4 विकेट हॉल लिया। उनके अलावा नूर अहमद ने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन देकर 2 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 6 की रही।