कूपर कॉनॉली ने रचा इतिहास, IPL में शतक लगाने वाले सबसे युवा विदेशी खिलाड़ी बने 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 49वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) के बल्लेबाज कूपर कॉनॉली ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ दिया। यह उनके IPL करियर का पहला ही शतक (107*) रहा, जिसे उन्होंने 57 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी के बावजूद PBKS को जीत नहीं मिली। टीम के अन्य बल्लेबाजों ने उनका साथ नहीं दिया। टी-20 में इस खिलाड़ी का पहला शतक रहा। आइए उनकी पारी पर नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही कॉनॉली की पारी और साझेदारी कॉनॉली ने 59 गेंदों में 107 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 8 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 181.36 की रही। इस खिलाड़ी ने मार्कस स्टोइनिस के साथ 20 गेंदों में 40 रन जोड़े। इसके बाद सुयश शेडगे के साथ 30 गेंदों में 47 रन की साझेदारी निभाई। मार्को यानसन के साथ कॉनॉली ने 40 गेंदों में 68 रन की साझेदारी निभाई। इस शतक के अलावा वह इस संस्करण में 2 अर्धशतक भी लगा चुके हैं।

रिकॉर्ड शतक लगाने वाले सबसे युवा विदेशी खिलाड़ी कॉनॉली IPL के इतिहास में शतक जड़ने वाले सबसे युवा विदेशी बल्लेबाज बने। उन्होंने 22 साल और 257 दिन की उम्र में ये शतक जड़ा। इस खिलाड़ी ने क्विंटन डिकॉक का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 23 साल और 122 दिन में शतकीय पारी खेली थी। डेविड वार्नर इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 23 साल और 153 दिन की उम्र में IPL में शतक लगाया था।

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आंकड़े कॉनॉली ने किसी भी प्रारूप में अपना पहला शतक लगाया कॉनॉली ने अपने टी-20 करियर में भी पहला शतक लगाया। अब तक इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए 11 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और 7 पारियों में सिर्फ 28 रन बनाए हैं। कुल 62 टी-20 मुकाबलों में इस खिलाड़ी ने लगभग 28 की औसत से 1,200 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 6 अर्धशतक भी निकले हैं। टेस्ट, वनडे और घरेलू क्रिकेट को मिलाकर कॉनॉली के बल्ले से निकला यह पहला शतक भी है।

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