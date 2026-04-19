IPL 2026: कूपर कॉनॉली ने LSG के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही कॉनॉली की पारी और साझेदारी?

पहले बल्लेबाजी करने उतरी PBKS को 3 रन के स्कोर पर प्रभसिमरन सिंह (0) के रूप में पहला झटका लग गया था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए कॉनॉली ने प्रियांश आर्य (93) साथ पावरप्ले में 60 रन जोड़ दिए। दोनों ने पहले विकेट के लिए 80 गेंदों में 182 रन की साझेदारी निभाई। इस दौरान कॉनॉली ने पहले अपना अर्धशतक पूरा किया और आक्रामक पारी खेली। वह 46 गेंदों में 8 चौके 7 छक्कों से 87 रन बनाकर आउट हुए।