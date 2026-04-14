IPL 2026: CSK ने KKR को हराते हुए अपनी दूसरी जीत दर्ज की, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 22वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 32 रन से हराया। एमए चिदंबरम स्टेडियम में हुए मैच में CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 192 रन बनाए। मेजबान टीम से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 48 रन बनाए। जवाब में KKR की टीम 160/7 का स्कोर ही बना सकी। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से रोचक रहा मुकाबला
रुतुराज गायकवाड़ (7) के जल्दी आउट होने के बाद सैमसन ने उम्दा पारी खेली। उनके अलावा आयुष म्हात्रे (38) और डेवाल्ड ब्रेविस (41) ने भी उपयोगी योगदान दिया और CSK ने चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। जवाब में फिन एलन (1) और सुनील नरेन (24) जल्दी आउट हुए। संकट की घड़ी में कप्तान अजिंक्य रहाणे (28) और अंगकृष रघुवंशी (27) ने पारी को संभाला। अंत में रोवमैन पॉवेल (31*) और रमनदीप सिंह (35) भी टीम को जीत नहीं दिला सके।
गायकवाड़
IPL 2026 में तीसरी बार दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके गायकवाड़
गायकवाड़ ने IPL 2026 में अब तक 5 मैच खेले हैं और 5 पारियों में उन्होंने 12.60 की खराब औसत के साथ उन्होंने 63 रन बनाए। इस बीच उनकी स्ट्राइक रेट 105.00 की रही। इस सीजन में उनके स्कोर क्रमशः 6, 28, 7, 15 और 7 रन रहे। उन्होंने अब तक सिर्फ 5 चौके और 1 छक्का लगाया है। उनकी खराब बल्लेबाजी का असर टीम के प्रदर्शन पर भी पड़ा है।
सैमसन
सैमसन अर्धशतक से चूके
CSK की ओर से पारी की शुरुआत करने आए सैमसन अपने IPL करियर के 27वें अर्धशतक से चूक गए। वह 32 गेंदों में 150 की स्ट्राइक रेट के साथ 48 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी इस पारी में 4 चौके और 3 छक्के लगाए। बता दें कि सैमसन ने अपनी पिछली पारी में नाबाद 115 रन बनाए थे। वह इस सीजन में अब तक 46.25 की औसत के साथ 185 रन बना चुके हैं।
नरेन
खलील ने नरेन को IPL में तीसरी बार आउट किया
KKR से आज सुनील नरेन सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे। उन्होंने कुछ आकर्षक शॉट लगाए, लेकिन वह बड़ी पारी खेलने में असफल रहे। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 17 गेंदों में 2 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 24 रन बनाए। उन्हें खलील अहमद ने आउट किया। IPL में खलील ने नरेन को कुल तीसरी बार आउट किया। इस बीच नरेन ने खलील की 34 गेंदों में 57 रन बनाए।
एलन
फिन एलन का निराशाजनक प्रदर्शन जारी
फिन एलन सिर्फ 1 रन बनाकर अंशुल कंबोज का शिकार बने। इस सीजन के 5 मैचों में एलन ने 16.20 की औसत से केवल 81 रन बनाए हैं। एलन ने सीजन की शुरुआत अच्छी की थी और मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 38 रन बनाए थे। इसके बाद SRH के विरुद्ध 7 गेंदों में 28 रन बनाए थे। इसके बाद उन्होंने PBKS के 6 और LSG के विरुद्ध 9 रन बनाए।
नूर
नूर अहमद ने की उम्दा गेंदबाजी
नूर अहमद ने अपने दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर विपक्षी कप्तान रहाणे (28) और आखिरी गेंद पर कैमरून ग्रीन को आउट किया। ग्रीन अपना खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद लगातार दबाव बनाते हुए नूर ने अपने तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह (6) को पवेलियन की राह दिखाई। इस अफगानी स्पिनर ने अपने 4 ओवर में 21 रन देते हुए 3 अहम विकेट लिए।
KKR
पहली जीत की तलाश में है KKR
IPL 2026 में KKR अब तक जीत का खाता भी नहीं खोल सकी है। यह पहला मौका है, जब KKR ने अपने शुरुआती 5 मैचों के बाद एक भी जीत नहीं दर्ज की हो। बता दें कि इस सीजन में अब तक KKR ने 4 मैच हारे हैं और 1 मैच बारिश की भेंट चढ़ा है। IPL इतिहास में CSK ने KKR के विरुद्ध कुल 21वीं जीत दर्ज की है।
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